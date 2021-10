خسر منتخب الإمارات 0-1 على أرضه أمام إيران ليظل من دون انتصارات في المجموعة الأولى، في حين فاز نظيره السعودي على اليابان 1-0 بالمجموعة الثانية من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر اليوم الخميس.

وسجل مهدي طارمي هدف إيران الوحيد في الدقيقة 71 عندما وضع الكرة في المرمى لحظة خروج الحارس علي خصيف من مرماه بتسديدة منخفضة من عند حدود منطقة الجزاء.

وأضاع سردار آزمون فرصة مضاعفة النتيجة للضيوف قبل النهاية بدقيقتين عندما أهدر ركلة جزاء تصدى لها خصيف بنجاح.

وتصدّرت إيران المجموعة بـ9 نقاط من 3 انتصارات، متقدمة بفارق نقطتين عن كوريا الجنوبية التي فازت في وقت سابق اليوم 2-1 على ضيفتها سوريا متذيلة الترتيب بنقطة واحدة.

وتأتي الإمارات في المركز الثالث بنقطتين من 3 مباريات، متفوقة بفارق الأهداف عن لبنان والعراق صاحبي المركزين الرابع والخامس بعد تعادلهما سلبيا اليوم الخميس أيضا.

وتقام الجولة الرابعة من التصفيات يوم الثلاثاء المقبل، إذ تلتقي سوريا مع لبنان في عمان، والإمارات مع العراق في دبي، وإيران مع كوريا الجنوبية في طهران.

