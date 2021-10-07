خسر منتخب الإمارات 0-1 على أرضه أمام إيران ليظل من دون انتصارات في المجموعة الأولى، في حين فاز نظيره السعودي على اليابان 1-0 بالمجموعة الثانية من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر اليوم الخميس.

وسجل مهدي طارمي هدف إيران الوحيد في الدقيقة 71 عندما وضع الكرة في المرمى لحظة خروج الحارس علي خصيف من مرماه بتسديدة منخفضة من عند حدود منطقة الجزاء.

وأضاع سردار آزمون فرصة مضاعفة النتيجة للضيوف قبل النهاية بدقيقتين عندما أهدر ركلة جزاء تصدى لها خصيف بنجاح.

وتصدّرت إيران المجموعة بـ9 نقاط من 3 انتصارات، متقدمة بفارق نقطتين عن كوريا الجنوبية التي فازت في وقت سابق اليوم 2-1 على ضيفتها سوريا متذيلة الترتيب بنقطة واحدة.

وتأتي الإمارات في المركز الثالث بنقطتين من 3 مباريات، متفوقة بفارق الأهداف عن لبنان والعراق صاحبي المركزين الرابع والخامس بعد تعادلهما سلبيا اليوم الخميس أيضا.

وتقام الجولة الرابعة من التصفيات يوم الثلاثاء المقبل، إذ تلتقي سوريا مع لبنان في عمان، والإمارات مع العراق في دبي، وإيران مع كوريا الجنوبية في طهران.

🚨 FT: 🇸🇦 Saudi Arabia 1️⃣-0️⃣ Japan 🇯🇵 🚨 The Green Falcons take the “W” against the Blue Samurais, courtesy super-sub Feras Al-Brikan’s fantastic goal ⚽️🤍#KSAvJPN #AsianQualifiers pic.twitter.com/fPgJG1UuL6 — #AsianCup2023 (@afcasiancup) October 7, 2021

السعودية تتصدر على حساب اليابان

وفي مباراة أخرى، أحرز البديل فراس البريكان هدف الفوز 1-0 للسعودية على ضيفتها اليابان لتتصدر المجموعة الثانية من تصفيات المونديال.

ورفعت السعودية رصيدها إلى 9 نقاط من 3 انتصارات في الصدارة، في حين ظل رصيد اليابان 3 نقاط من 3 مباريات في المركز الرابع.

وفازت الصين 3-2 على فيتنام في ملعب الشارقة بالإمارات لتحقق أول انتصاراتها في الدور الأخير، وترفع رصيدها إلى 3 نقاط في المركز الخامس، في حين تتذيل فيتنام المجموعة من دون نقاط.

وسجل البريكان هدف الفوز لأصحاب الأرض عندما استغل خطأ من دفاع اليابان لينفرد بالحارس ويسدد الكرة بين ساقيه من مدى قريب في الدقيقة 71.

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات قطر 2022، في حين يلتقي صاحبا المركز الثالث في ملحق آسيوي من أجل تحديد الفريق الذي سيخوض الملحق العالمي.