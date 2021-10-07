هدف سون القاتل يهدي كوريا الجنوبية الفوز على سوريا بتصفيات مونديال قطر 2022

سجل قائد كوريا الجنوبية سون هيونغ مين هدفا في الدقيقة 89، ليهدي بلده فوزا مثيرا 2-1 على سوريا في تصفيات كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022" اليوم الخميس.

وكانت سوريا تمني نفسها بالخروج بالتعادل بعدما سجل عمر خربين هدفا رائعا في الدقيقة 84، لكن سون مهاجم توتنهام أحرز هدف الفوز لأصحاب الأرض بتسديدة من مدى قريب وسط غياب للرقابة الفردية.

وتأكد الحكم الدولي القطري عبد الرحمن الجاسم من صحة الهدف وعدم وجود تسلل في بناء الهجمة عن طريق حكم الفيديو المساعد "فار" (VAR).

وسجل هوانغ إن بيوم هدف كوريا الأول بتسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 48.

وتصدرت كوريا الجنوبية المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط من 3 مباريات، وبفارق نقطة واحدة عن إيران التي تلعب في ضيافة الإمارات اليوم الخميس، في حين تجمّد رصيد سوريا عند نقطة واحدة في المركز الخامس.

ويتأهل أول منتخبين فقط بشكل مباشر إلى نهائيات كأس العالم، ويملك ثالث الترتيب فرصة أخرى عن طريق الملحق.