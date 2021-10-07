ميسي: لم أرتكب أي خطأ

لا يزال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يتلمس أولى خطواته في باريس سان جيرمان، وقد سجل أول أهدافه بقميص الفريق الباريسي في فوز الأخير على مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا، ولكنه عانى الأسبوع الماضي في الخسارة أمام رين.

غير أن كل ما سبق لم يدفعه للندم على انتقاله إلى العاصمة الفرنسية.

ويقول -في مقابلة حصرية مع صحيفة "فرانس فوتبول" (France Football) الفرنسية المتخصصة -وهي المقابلة الأولى مع وسائل الإعلام منذ انضمامه لسان جيرمان- إنه "مقتنع بأن الخطوة كانت قرارا صحيحا".

وتابع -في مقتطفات نشرتها الصحيفة من مقابلة كاملة ستنشرها السبت المقبل- قائلا "لم أرتكب أي خطأ بانضمامي لسان جيرمان".

وبالعودة إلى أسباب رحيل ميسي عن البرسا، نجد أنها كانت عبارة عن مجموعة من الأزمات المتراكمة، والتي تتجلى في نتائج الفريق هذا الموسم حتى أصبح مركز المدرب الهولندي رونالد كومان في خطر جدي.

ويقول كومان عن ميسي إنه "كان يخفي كل شيء (الأزمات)، كان لاعبا ممتازا ويمنحنا الفوز في المباريات، لاعبون جيدون كانوا يحيطون به ولكنه كان يصنع الفارق، بفضله كان الجميع يظهر بشكل أفضل، هذا ليس انتقادا بل ملاحظة".

يذكر أن ميسي سجل هدفا واحدا في 5 مباريات شارك فيها بجميع المسابقات.