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كرة قدم

المتألق غافي يصبح أصغر لاعب دولي في تاريخ إسبانيا

Italy vs Spain: UEFA Nations League
غافي يمر بالكرة بكل ثقة من اللاعب الإيطالي (الأناضول)
7/10/2021-|آخر تحديث: 7/10/202109:53 PM (مكة المكرمة)

أصبح لاعب نادي برشلونة الشاب غافي أصغر لاعب دولي في تاريخ إسبانيا يشارك مع المنتخب الأول لكرة القدم، بعمر 17 عاما و62 يوما.

وشارك غافي في تأهل المنتخب الإسباني للمباراة النهائية لبطولة دوري أمم أوروبا، بعد تغلبه على نظيره الإيطالي 2-1 أمس الأربعاء في عقر داره بمباراة نصف النهائي.

ورغم أنها المشاركة الدولية الأولى له، فإن غافي ظهر في أفضل مستوياته أمام أبطال أوروبا، وصال وجال ليثبت أقدامه في صفوف منتخب بلاده.

وقال الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصائيات كرة القدم "IFFHS" عبر موقعه الإلكتروني اليوم الخميس "إن غافي أصبح أصغر لاعب في كل تاريخ الفريق الإسباني، متجاوزًا الرقم القياسي القديم لأنخيل زوبييتا بعمر 17 عاما و284 يوما، المسجل في 26 أبريل/نيسان عام 1936 في المباراة ضد تشيكوسلوفاكيا".

واحتفى نادي برشلونة، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أمس الأربعاء، بتحطيم لاعبه اليافع الرقم القياسي الجديد، بأن أصبح أصغر لاعب يشارك أساسيا في تشكيلة المنتخب الإسباني الأول.

وفي السياق، هنّأ الحساب الرسمي للمنتخب الإسباني على موقع تويتر لاعب الوسط غافي بمشاركته الأولى مع "لاروخا"، وتحطيمه الرقم القياسي السابق.

ويراهن لويس إنريكي مدرب المنتخب الإسباني على تشكيلة تعتمد على الشباب اعتمادا كبيرا، بعدما استبعد قائد المنتخب سيرجيو راموس قبل منافسات يورو 2020، ليبدأ حقبة جديدة على أمل استعادة أمجاد الإسبان الغائبة منذ سنوات.

المصدر : الجزيرة + وكالة سند
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