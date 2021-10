ماذا قال نجوم نيوكاسل الإنجليزي بعد استحواذ السعودية على النادي؟

استحوذت مجموعة يقودها صندوق الاستثمارات العامة السعودي اليوم الخميس على نادي نيوكاسل يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لتنتهي ملكية مايك آشلي للنادي التي استمرت 14 عاما.

وتضم المجموعة الاستثمارية كذلك شركة (بي.سي.بي كابيتال بارتنرز) و(آر.بي سبورتس آند ميديا).

وفي ما يأتي بعض ردود الفعل:

يمكننا أن نحلم مرة أخرى.

إنها أنباء طيبة لجميع الأشخاص المرتبطين بالنادي، الملكية الجديدة هي بالضبط ما يحتاج إليه النادي؛ تجددت مشاعر التفاؤل وقد تكون نقطة تحول في مسيرة النادي.

Such good news for everyone associated with @NUFC . New ownership is exactly what the club needed. Renewed optimism, it could be a game changer for the club.

إنها لحظة رائعة للنادي ومدينة نيوكاسل، أدعو جماهير نيوكاسل للاستمتاع قدر الامكان.

يوم حافل بالأحداث! نهاية حقبة وبداية أخرى. إنه لشرف دائم أن أكون قائدًا لهذا النادي الخاص، وآمل أن نكون جميعًا الآن متحدين. أوقات ممتعة في المستقبل، دعونا نعود إلى حيث ينبغي أن يكون هذا النادي.

An eventful day! The end of one era and the start of another. It’s always an honour to captain this special club and I hope that we can all now be United. Exciting times ahead, let’s get us back to where this club should be ⚫️⚪️@NUFC ❤️ pic.twitter.com/pgKUHDv2PS

— Jamaal Lascelles (@Lascelles16) October 7, 2021