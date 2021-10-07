Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
كرة قدم

ماذا قال نجوم نيوكاسل الإنجليزي بعد استحواذ السعودية على النادي؟

Football Soccer - Newcastle United v Swansea City - Barclays Premier League - St James' Park - 16/4/16 General view of the top of the Stadium Reuters / Andrew Yates FILE PHOTO EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or
نجوم نيوكاسل الحاليون والسابقون أشادوا بالاستحواذ السعودي على النادي المتعثر (رويترز)
7/10/2021-|آخر تحديث: 7/10/202111:05 PM (مكة المكرمة)

استحوذت مجموعة يقودها صندوق الاستثمارات العامة السعودي اليوم الخميس على نادي نيوكاسل يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لتنتهي ملكية مايك آشلي للنادي التي استمرت 14 عاما.

وتضم المجموعة الاستثمارية كذلك شركة (بي.سي.بي كابيتال بارتنرز) و(آر.بي سبورتس آند ميديا).

وفي ما يأتي بعض ردود الفعل:

آلان شيرر مهاجم نيوكاسل ومنتخب إنجلترا السابق

يمكننا أن نحلم مرة أخرى.

مايكل أوين مهاجم نيوكاسل ومنتخب إنجلترا السابق

إنها أنباء طيبة لجميع الأشخاص المرتبطين بالنادي، الملكية الجديدة هي بالضبط ما يحتاج إليه النادي؛ تجددت مشاعر التفاؤل وقد تكون نقطة تحول في مسيرة النادي.

إيزاك هايدن لاعب وسط نيوكاسل

إنها لحظة رائعة للنادي ومدينة نيوكاسل، أدعو جماهير نيوكاسل للاستمتاع قدر الامكان.

جمال لاسيليس قائد فريق نيوكاسل

يوم حافل بالأحداث! نهاية حقبة وبداية أخرى. إنه لشرف دائم أن أكون قائدًا لهذا النادي الخاص، وآمل أن نكون جميعًا الآن متحدين. أوقات ممتعة في المستقبل، دعونا نعود إلى حيث ينبغي أن يكون هذا النادي.

شاي جيفن حارس نيوكاسل السابق

انتظر المشجعون طويلا ولكنهم في النهاية حصلوا على ما يستحقونه؛ الملاك الجدد يرغبون في نقل النادي إلى المكانة التي يستحقها ولديهم الطموح لمنافسة الفرق الكبرى، النادي ينتظره مستقبل مشرق.

المصدر : الجزيرة + رويترز
المزيد من كرة قدم

“طفل صغير بلا لحية”.. فيفا يحتفي بأول أهداف صلاح الدولية مع المنتخب المصري

MANCHESTER, UNITED KINGDOM - JULY 29: Mohamed Salah of Egypt celebrates scoring his goal with team mates during the Men's Football first round Group C Match between Egypt and New Zealand on Day 2 of the London 2012 Olympic Games at Old Trafford on July 29, 2012 in Manchester, England. (Photo by Francis Bompard/Getty Images)

“توقفنا عن اللعب”.. فرصة الجيل الذهبي البلجيكي الأخيرة بعد الريمونتادا الفرنسية

Belgium v France – UEFA Nations League 2021 Semi-final

يويفا يشعل الصراع حول رونالدو ورونالدينيو

Real Madrid v AC Milan - UEFA Champions League MADRID, SPAIN - OCTOBER 19: Cristiano Ronaldo of Real Madrid dribbles with the ball while being watched by Ronaldinho of the AC Milan during the UEFA Champions League Group G match between Real Madrid and AC Milan at Estadio Santiago Bernabeu on October 19, 2010 in Madrid, Spain. (Photo by Denis Doyle/Getty Images)

شاهد.. رسالة من هازارد لمبابي حول ريال مدريد

Nations League - Semi Final - Belgium v France Soccer Football - Nations League - Semi Final - Belgium v France - Allianz Stadium, Turin, Italy - October 7, 2021 Belgium's Eden Hazard in action Pool via REUTERS/Massimo Rana
الأكثر قراءة

وحّدهما الإيمان بقضية واحدة.. وثائقي “أخوّة الدم” عن علاقة مالكوم إكس ومحمد علي

محمد علي (يمين) مع مالكولم إكس في مدينة نيويورك عام 1964 (مواقع التواصل الاجتماعي)

6 أعوام في ثلاجات حفظ الطعام.. ما مصير 700 جثة لمقاتلي تنظيم الدولة لم تتسلمها دولها من ليبيا

مئات الجثث لمقاتلي داعش محفوظة في حاويات في مصراتة بليبيا

عشرات القتلى والمصابين في تفجير داخل مسجد أثناء صلاة الجمعة بولاية قندوز شمالي أفغانستان

لهذه الأسباب تقلق إيران من النفوذ الإسرائيلي في أذربيجان

Drones are seen during a large-scale drone combat exercise of Army of the Islamic Republic of Iran, in Semnan