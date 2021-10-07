ماذا قال نجوم نيوكاسل الإنجليزي بعد استحواذ السعودية على النادي؟

استحوذت مجموعة يقودها صندوق الاستثمارات العامة السعودي اليوم الخميس على نادي نيوكاسل يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لتنتهي ملكية مايك آشلي للنادي التي استمرت 14 عاما.

وتضم المجموعة الاستثمارية كذلك شركة (بي.سي.بي كابيتال بارتنرز) و(آر.بي سبورتس آند ميديا).

أكملت مجموعة استثمارية يقودها #صندوق_الاستثمارات_العامة، وتضم أيضاً شركة "PCP Capital Partners" و "RB Sports & Media" ("المجموعة الاستثمارية")، عملية الاستحواذ بنسبة 100٪ على نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي @NUFC pic.twitter.com/xn8L0IduNQ — صندوق الاستثمارات العامة (@PIFSaudi) October 7, 2021

وفي ما يأتي بعض ردود الفعل:

آلان شيرر مهاجم نيوكاسل ومنتخب إنجلترا السابق

يمكننا أن نحلم مرة أخرى.

Yesssssssss. We can dare to hope again 👏🏻👏🏻👏🏻 🙋🏼‍♂️⚫️⚪️⚫️⚪️⚫️⚪️ #NUFC — Alan Shearer (@alanshearer) October 7, 2021

مايكل أوين مهاجم نيوكاسل ومنتخب إنجلترا السابق

إنها أنباء طيبة لجميع الأشخاص المرتبطين بالنادي، الملكية الجديدة هي بالضبط ما يحتاج إليه النادي؛ تجددت مشاعر التفاؤل وقد تكون نقطة تحول في مسيرة النادي.

Such good news for everyone associated with @NUFC. New ownership is exactly what the club needed. Renewed optimism, it could be a game changer for the club. — michael owen (@themichaelowen) October 7, 2021

إيزاك هايدن لاعب وسط نيوكاسل

إنها لحظة رائعة للنادي ومدينة نيوكاسل، أدعو جماهير نيوكاسل للاستمتاع قدر الامكان.

جمال لاسيليس قائد فريق نيوكاسل

يوم حافل بالأحداث! نهاية حقبة وبداية أخرى. إنه لشرف دائم أن أكون قائدًا لهذا النادي الخاص، وآمل أن نكون جميعًا الآن متحدين. أوقات ممتعة في المستقبل، دعونا نعود إلى حيث ينبغي أن يكون هذا النادي.

An eventful day! The end of one era and the start of another. It’s always an honour to captain this special club and I hope that we can all now be United. Exciting times ahead, let’s get us back to where this club should be ⚫️⚪️@NUFC ❤️ pic.twitter.com/pgKUHDv2PS — Jamaal Lascelles (@Lascelles16) October 7, 2021

شاي جيفن حارس نيوكاسل السابق

انتظر المشجعون طويلا ولكنهم في النهاية حصلوا على ما يستحقونه؛ الملاك الجدد يرغبون في نقل النادي إلى المكانة التي يستحقها ولديهم الطموح لمنافسة الفرق الكبرى، النادي ينتظره مستقبل مشرق.