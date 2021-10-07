شاهد- لن يتم الترحيب بك مرة أخرى بميلانو.. جماهير تطلق صيحات استهجان ضد دوناروما

تعرض جيانلويجي دوناروما حارس مرمى ميلان السابق لصيحات استهجان من جماهير‭ ‬ناديه السابق خلال عودته لملعب "سان سيرو" لخوض مباراة إيطاليا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية أمام إسبانيا، وذلك إثر انتقاله إلى باريس سان جيرمان.

ووضعت خسارة بطل أوروبا 2-1 أمام إسبانيا حدا لمسيرته الخالية من الهزائم في 37 مباراة والتي بدأت عام 2018.

وانضم دوناروما إلى النادي الباريسي في يوليو/تموز الماضي بعد 6 مواسم في ميلان، ولم تغفر بعض الجماهير للحارس الشاب البالغ عمره 22 عاما رحيله عن النادي.

وساهم دوناروما في احتلال ميلان المركز الثاني بالدوري الموسم الماضي ليضمن التأهل إلى دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ موسم 2013-2014، وأيضا لعب دورا حاسما بفوز إيطاليا ببطولة أوروبا 2020 في يوليو/تموز الماضي، وفاز بجائزة أفضل لاعب في البطولة.

📰| به گزارش #کالچومرکاتو، جان‌لوئیجی دوناروما چنان از سوت‌های ممتد و فحاشی هواداران در نیمه‌ی اول بازی با اسپانیا شوکه شد که بین دو نیمه در رختکن به گریه افتاد.pic.twitter.com/89an6HhTql — AC Milan Persian (@ACMPersian) October 7, 2021

وذكرت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" أول أمس الثلاثاء أن بعض الجماهير رفعت لافتة خارج الفندق الذي يقيم فيه المنتخب الإيطالي مكتوبا عليها "دوناروما.. لن يتم الترحيب بك مرة أخرى في ميلانو".

بدوره، لم يكن روبرتو مانشيني مدرب إيطاليا سعيدا بهتافات جماهير ميلان ضد هذا الحارس.

وكانت ميزة اللعب داخل الديار في صالح المنتخب الإيطالي، لكن المشجعين في ملعب "سان سيرو" كانوا بمثابة عائق في بعض الأحيان في ظل الهتافات المناهضة لدوناروما مع كل لمسة له للكرة.

📹 صافرات استهجان على جيانلويجي دوناروما في سان سييرو قبل مباراة إيطاليا – إسبانيا.

⚫️🔴 pic.twitter.com/FsECGFHFQE — أخبـار ميـلان (@Rossoneri_ar) October 6, 2021

وتلاشت شعبية الحارس في ميلان بعد أن رفض التوقيع على عقد جديد، وانتقل إلى سان جيرمان في صفقة مجانية في يوليو/تموز.

وبدا أن الحارس البالغ من العمر 22 عاما تأثر بالأجواء، وارتكب خطأ في الشوط الأول عندما أفلتت الكرة من يديه واصطدمت بالقائم.

وقال مانشيني "منتخب إيطاليا هو الذي كان يلعب.. لم تكن مباراة أندية.. كان يمكن أن يضعوا هذا الموقف جانبا ليلة واحدة والهتاف ضده في مباراة بين سان جيرمان وميلان. منتخب إيطاليا فوق الجميع".