Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
كرة قدم

شاهد- لن يتم الترحيب بك مرة أخرى بميلانو.. جماهير تطلق صيحات استهجان ضد دوناروما

Italy vs Spain: UEFA Nations League
لم تغفر بعض الجماهير للحارس دوناروما (22 عاما) رحيله عن ميلان (الأناضول)
7/10/2021

تعرض جيانلويجي دوناروما حارس مرمى ميلان السابق لصيحات استهجان من جماهير‭ ‬ناديه السابق خلال عودته لملعب "سان سيرو" لخوض مباراة إيطاليا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية أمام إسبانيا، وذلك إثر انتقاله إلى باريس سان جيرمان.

ووضعت خسارة بطل أوروبا 2-1 أمام إسبانيا حدا لمسيرته الخالية من الهزائم في 37 مباراة والتي بدأت عام 2018.

وانضم دوناروما إلى النادي الباريسي في يوليو/تموز الماضي بعد 6 مواسم في ميلان، ولم تغفر بعض الجماهير للحارس الشاب البالغ عمره 22 عاما رحيله عن النادي.

وساهم دوناروما في احتلال ميلان المركز الثاني بالدوري الموسم الماضي ليضمن التأهل إلى دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ موسم 2013-2014، وأيضا لعب دورا حاسما بفوز إيطاليا ببطولة أوروبا 2020 في يوليو/تموز الماضي، وفاز بجائزة أفضل لاعب في البطولة.

وذكرت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" أول أمس الثلاثاء أن بعض الجماهير رفعت لافتة خارج الفندق الذي يقيم فيه المنتخب الإيطالي مكتوبا عليها "دوناروما.. لن يتم الترحيب بك مرة أخرى في ميلانو".

بدوره، لم يكن روبرتو مانشيني مدرب إيطاليا سعيدا بهتافات جماهير ميلان ضد هذا الحارس.

وكانت ميزة اللعب داخل الديار في صالح المنتخب الإيطالي، لكن المشجعين في ملعب "سان سيرو" كانوا بمثابة عائق في بعض الأحيان في ظل الهتافات المناهضة لدوناروما مع كل لمسة له للكرة.

وتلاشت شعبية الحارس في ميلان بعد أن رفض التوقيع على عقد جديد، وانتقل إلى سان جيرمان في صفقة مجانية في يوليو/تموز.

وبدا أن الحارس البالغ من العمر 22 عاما تأثر بالأجواء، وارتكب خطأ في الشوط الأول عندما أفلتت الكرة من يديه واصطدمت بالقائم.

وقال مانشيني "منتخب إيطاليا هو الذي كان يلعب.. لم تكن مباراة أندية.. كان يمكن أن يضعوا هذا الموقف جانبا ليلة واحدة والهتاف ضده في مباراة بين سان جيرمان وميلان. منتخب إيطاليا فوق الجميع".

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

دوناروما يودع نادي ميلان بفيديو خاص وكلمات مؤثرة

ودع الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما -أفضل لاعب في يورو 2020- ناديه السابق إي سي ميلان وجماهيره بفيديو خاص وكلمات مؤثرة، بعد انتهاء عقده مع الفريق الإيطالي واقترابه من الانتقال إلى باريس سان جيرمان.

14/7/2021
المزيد من كرة قدم

“هل تريد الاستمتاع بالشمس أم البقاء تحت المطر؟”.. هكذا أقنع مورينيو أبراهام بالانتقال إلى روما

Serie A - AS Roma v Udinese

هدف سون القاتل يهدي كوريا الجنوبية الفوز على سوريا بتصفيات مونديال قطر 2022

South Korea v Syria - FIFA World Cup Asian Qualifier Final Round Group A

قنبلة من العيار الثقيل.. والدة مبابي: المفاوضات جارية مع سان جيرمان لتجديد العقد

ميسي: لم أرتكب أي خطأ

Ligue 1 - Paris St Germain v Olympique Lyonnais
الأكثر قراءة

تشكيليات موريتانيات يبدعن ويتحدين التهميش ومحدودية الوسائل

logo

سلاح إسرائيل على حدود طهران.. ماذا وراء التوترات بين أذربيجان وإيران؟

الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف مع طائرة مُسيَّرة إسرائيلية من طراز ’هاروب‘

وزير الخارجية التركي ينتقد تصريحات ماكرون ضد تركيا والجزائر ويقول إنها "غير مجدية"

رئيس لجنة تقصي الحقائق في ليبيا للجزيرة: لدينا قائمة بمرتكبي جرائم الحرب وهي رهن إشارة الأمم المتحدة