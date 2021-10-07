قنبلة من العيار الثقيل.. والدة مبابي: المفاوضات جارية مع سان جيرمان لتجديد العقد

يبدو أن النجم الفرنسي كليان مبابي هداف باريس سان جيرمان، لم يغلق الأبواب بوجه البقاء أو تمديد عقده الذي ينتهي نهاية الموسم الجاري، فوالدته فايزة العماري تحدثت عن مستقبل ابنها في الفريق الباريسي.

ورغم أن مبابي عبر -في أحاديث صحفية سابقة- عن خيبة أمله من عدم تمكّنه من الانتقال إلى ريال مدريد الصيف الماضي، فإن كلام والدته رسم علامات استفهام حول احتمالية بقائه في باريس.

وفي حديث لصحيفة "لو باريسيان"، (Le Parisien) قالت فايزة العماري إننا "نجري محادثات مع باريس الآن، وهي تسير على ما يرام، حيث إنني تحدثت مع ليوناردو (المدير الرياضي لسان جيرمان) الليلة الماضية (الثلاثاء الماضي) هناك شيء واحد مؤكد، هو أن كليان سيبذل قصارى جهده حتى النهاية للفوز بدوري أبطال أوروبا".

وتابعت "يجب أن يشعر كليان بالرضا.. إذا كان غير سعيد، فإنه قادر على إخبارك، وهو يقول لنا ذلك كثيرا.. في الواقع، مع كليان يمكن أن يتغير كل شيء من يوم إلى آخر".

ورغم حديثها عن المفاوضات والمحادثات وتجديد العقد، فقد أكدت -في المقابل- أن حلم ابنها هو اللعب يوما، لريال مدريد.

وأوضحت "أتفهم أن جماهير باريس ليست سعيدة.. لكن كليان مبابي يحلم باللعب مع سان جيرمان وريال مدريد. قبل 4 سنوات كان خيار الانتقال إلى ريال مدريد أكثر جاذبية من باريس، لكننا اخترنا سان جيرمان.. هذا الصيف قرر كليان اختيار مدريد لأنه أراد تحقيق حلمه، ويبدأ بقصة جديدة في حياته".

وأضافت "إذا انضم كليان إلى ريال مدريد وتم التعاقد مع 3 أو 4 لاعبين في السنوات الأربع المقبلة، لن يبقى الفريق كما كان. كليان يريد أن يكون محور مشروع رياضي وهو يبحث عن تحديات مستمرة".

وفي موضوع فشل انتقاله إلى ريال مدريد الصيف الماضي، تقول العماري، إنه أراد الرحيل لخوض تجربة جديدة لأنه يشعر أن أيامه في باريس انتهت، ولكن الفريق الباريسي لم يسمح له بالرحيل الصيف الماضي، رغم المخاطرة بأنه قد يخسره مجانا.

وأشارت إلى أن "هذا الموسم هو الخامس في سان جيرمان، لديه الوقت ليقرر، لأن احتمال تجديد عقده ما يزال واردا، لا أحد يمكنه التنبؤ بالمستقبل، طلب الرحيل لأنه يرى أن أيامه انتهت، لم يكن يريد الرحيل مجانا، وكانت هناك مفاوضات كي لا يُنتقد إذا رحل مجانا في المستقبل".

وترى العماري، "أتفهم فكرة أن سان جيرمان يريد كليان. لا أنسى أن رئيس النادي الباريسي هو الذي رفع قيمة صفقة انتقاله من موناكو إلى 180 مليون يورو، بدلا من 145".

وكشفت العماري، كواليس مفاوضات تجديد العقد إذ قالت "كنت في الاجتماع أنا ووالده والمحامي، رفضنا العرض الأول من الفريق الباريسي، والعرض الثاني الذي قدم قبل نهاية الميركاتو الصيفي، رفضناه".

وختمت "عندما تفاوضنا، توصلنا أولاً إلى اتفاق رياضي، ثم فيما يتعلق بالتمويل، قمنا بتسويته في غضون ساعة".