توج البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم بجائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في أوروبا خلال الموسم الماضي، في الوقت الذي يتفوق عليه النجم الفرنسي كريم بنزيمة هذا الموسم.
فرنسا تضرب موعدا مع إسبانيا بنهائي دوري الأمم الأوروبية بريمونتادا تاريخية على حساب بلجيكا
قلب منتخب فرنسا تأخره بهدفين إلى فوز مثير 3-2 على نظيره البلجيكي اليوم الخميس في مباراة الدور نصف النهائي، ليتأهل الديوك للمباراة النهائية لبطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.
وعلى ملعب أليانز ستاديوم بمدينة تورينو الإيطالية، أنهى المنتخب البلجيكي الشوط الأول متقدما 2-0، حيث بدأ التسجيل في الدقيقة 37 عن طريق يانيك كاراسكو، قبل أن يضيف روميلو لوكاكو الهدف الثاني في الدقيقة 41.
⚽️🥅 لوكاكو يصعّب المهمة على الديوك 🇫🇷#دوري_الأمم_الأوروبية #فرنسا_بلجيكا#NationsLeague pic.twitter.com/kfVsOvCY55
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 7, 2021
لكن المنتخب الفرنسي لم يستسلم، وبدأت الإثارة في الشوط الثاني، عندما قلص كريم بنزيمة الفارق بإحرازه الهدف الأول لفرنسا في الدقيقة 62، ثم عادل زميله كيليان مبابي النتيجة بتسجيله هدف الديوك الثاني في الدقيقة 69 من ركلة جزاء.
😯😯 المستحيل ليس فرنسياً 🇫🇷
🚀🚀 صاروخية تيو هرنانديز تستقر في شباك تيبو كورتوا#دوري_الأمم_الأوروبية #فرنسا_بلجيكا#NationsLeague pic.twitter.com/y836rhqv1O
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 7, 2021
وبينما تأهب الجميع لانتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2-2، والاستعداد لخوض الوقت الإضافي، أحرز ثيو هيرنانديز هدف الفوز والصعود لمنتخب فرنسا بطل العالم في مونديال 2018، بتصويبة صاروخية في الدقيقة 90.
وضرب منتخب فرنسا موعدا في المباراة النهائية يوم الأحد القادم مع المنتخب الإسباني، الذي تغلب 2-1 على نظيره الإيطالي أمس الأربعاء في مواجهة الدور قبل النهائي الأخرى.