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فرنسا تضرب موعدا مع إسبانيا بنهائي دوري الأمم الأوروبية بريمونتادا تاريخية على حساب بلجيكا

Nations League - Semi Final - Belgium v France
بنزيمة (وسط) يحتفل بتسجيل الهدف الأول لفرنسا مع زملائه (رويترز)
7/10/2021-|آخر تحديث: 8/10/202112:29 AM (مكة المكرمة)

قلب منتخب فرنسا تأخره بهدفين إلى فوز مثير 3-2 على نظيره البلجيكي اليوم الخميس في مباراة الدور نصف النهائي، ليتأهل الديوك للمباراة النهائية لبطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وعلى ملعب أليانز ستاديوم بمدينة تورينو الإيطالية، أنهى المنتخب البلجيكي الشوط الأول متقدما 2-0، حيث بدأ التسجيل في الدقيقة 37 عن طريق يانيك كاراسكو، قبل أن يضيف روميلو لوكاكو الهدف الثاني في الدقيقة 41.

لكن المنتخب الفرنسي لم يستسلم، وبدأت الإثارة في الشوط الثاني، عندما قلص كريم بنزيمة الفارق بإحرازه الهدف الأول لفرنسا في الدقيقة 62، ثم عادل زميله كيليان مبابي النتيجة بتسجيله هدف الديوك الثاني في الدقيقة 69 من ركلة جزاء.

وبينما تأهب الجميع لانتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2-2، والاستعداد لخوض الوقت الإضافي، أحرز ثيو هيرنانديز هدف الفوز والصعود لمنتخب فرنسا بطل العالم في مونديال 2018، بتصويبة صاروخية في الدقيقة 90.

وضرب منتخب فرنسا موعدا في المباراة النهائية يوم الأحد القادم مع المنتخب الإسباني، الذي تغلب 2-1 على نظيره الإيطالي أمس الأربعاء في مواجهة الدور قبل النهائي الأخرى.

المصدر : وكالات

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