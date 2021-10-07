شباب إنريكي.. مستقبل إسبانيا والعمود الفقري لاستعادة الأمجاد

أصبح نجم خط الوسط غافي أصغر لاعب دولي في تاريخ إسبانيا عندما شارك بالانتصار على إيطاليا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، أمس الأربعاء، وأظهر على الفور سبب إيمان المدرب لويس إنريكي بقدراته وهو يبلغ من العمر 17 عاما و62 يوما.

ورغم أنه شارك في 3 مباريات فقط مع ناديه برشلونة، اختار إنريكي إشراك غافي أساسيا في خط وسط من 3 لاعبين ضد أبطال أوروبا في ملعب سان سيرو.

وفي مواجهة لاعبين أمثال ماركو فيراتي وجورجينيو، لم يُظهر غافي أي علامات على التوتر، ولعب بثقة نادرة بالنسبة للاعب يشارك في مباراته الأولى ليقود إسبانيا للفوز 2-1 لتضرب موعدا في النهائي مع بلجيكا أو فرنسا يوم الأحد.

ولعب غافي بهدوء وثقة، وكان يسعى طيلة الوقت إلى التمرير لمهاجمي فريقه، مما جعل مدربه يكيل له المديح.

يقول إنريكي "لقد تحدثنا بالفعل عن كونه حالة غير عادية.. إنه يلعب وكأنه في فناء منزله. إنه لمن دواعي سروري أن أرى لاعبا بهذه الجودة والشخصية. إنه مستقبل المنتخب الوطني مثل العديد من اللاعبين الآخرين، لكنه أظهر أيضا أنه جزء من الحاضر".

وحطم اللاعب المراهق رقما قياسيا صمد 85 عاما، عندما خاض أنخيل زوبييتا لاعب أتلتيك بلباو مباراته الدولية الأولى مع إسبانيا في أبريل/نيسان 1936 وعمره 17 عاما و284 يوما في مباراة ضد تشيكوسلوفاكيا.

في مواجهة لاعبين أمثال ماركو فيراتي (يسار) لم يُظهر غافي أي علامات على التوتر (رويترز)

وقال إنريكي الذي واجه انتقادات من الصحافة الإسبانية بشأن اختياراته للتشكيلة "لا يوجد الكثير بالنسبة له، فهو يتمتع

بالشخصية والجودة للعب على هذا المستوى".

وأضاف "سارت المباراة بصورة جميلة بالنسبة لنا، لكن تلك كانت مباراة بين منافسين يلعبان بأفضل ما يمتلكان من لاعبين".

وتابع "بدا فريقي خطيرا طيلة الوقت، وضغطنا جيدا وأنا سعيد جدا. لم نخض الكثير من الحصص التدريبية، ولم يكن هذا سهلا ولكن سلوك اللاعبين كان مذهلا".

وليس غافي وحده من يمثل مستقبل "لاروخا" فهناك عدة لاعبين شبان يستطيع إنريكي الاعتماد عليهم، ويشكلون العمود الفقري للمنتخب لاستعادة أمجاده، إضافة لغافي، هم: