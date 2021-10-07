كشف جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر، عن سر غياب أندي ديلور عن قائمة الخضر لمباراة النيجر غدا الجمعة في تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2022، كما برر طريقة تعامل بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، مع رياض محرز.

وقال بلماضي في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، "ديلور كان في القائمة الحالية كباقي اللاعبين، لكنه طلب الغياب عن كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون مطلع العام المقبل بداعي التركيز مع ناديه نيس ومن ثم الغياب عن المنتخب عاما كاملا".

وأضاف "سمعت هذا الحديث قبل شهر، وهذا ما أكده لي المدير الرياضي لفريق نيس، لكن الصحافة الفرنسية تتحدث عن الأمر دون معلومات".

وأكد بلماضي أن هدفه الرئيسي التأهل إلى كأس العالم، قائلا "عدم التأهل إلى كأس العالم في قطر فشل بالنسبة لي، ولا فائدة من الحديث الآن عن تجديد عقدي دون التأهل إلى كأس العالم".

وخسر المنتخب الجزائري مرة واحدة في 4 سنوات بقيادة بلماضي، وكانت أمام بنين.

غوارديولا ومحرز

وفي تبريره لطريقة تعامل غوارديولا، مع قائد "الخضر" محرز، حيث يتم تجاهله كثيرا في التشكيلة الأساسية لبطل البريميرليغ، قال بلماضي "محرز ليس سعيدا دون شك بوضعه في فريقه مثلما هو حال عيسى ماندي (مدافع فياريال الإسباني)، لأنه ببساطة يريد المشاركة في كل مباراة".

وأضاف "غوارديولا ليس جزائريا، ولا ينظر إلى رياض مثلما ننظر إليه نحن، وهو يتعامل مع مجموعة اللاعبين التي يملكها. محرز يلعب عددا مهما من المباريات لو نقارنه ببقية لاعبينا. شخصيا عندما يلعب مباراة واحدة كل أسبوع فهذا يسعدني ويكفيني".

من جهة أخرى، اعترف بلماضي، بالصعوبات التي يجدها المدافع عيسى ماندي، منذ انتقاله لنادي فياريال، بسبب قلة مشاركاته مع فريقه الجديد، لكنه أكد أنه ليس قلقا على مستقبله شأنه شأن محرز.

وفي رده على سؤال بشأن تألق سعيد بن رحمة مع فريقه ويستهام يونايتد الإنجليزي مقارنة بمستواه مع المنتخب الوطني، قال بلماضي "نثق كثيرا في بن رحمة. إنه يسعى لتقديم أفضل أداء مع ناديه ومنتخب بلاده".

وتتصدر الجزائر بطلة أفريقيا 2019 المجموعة الأولى بـ4 نقاط، من مباراتين متفوقة بفارق الأهداف عن بوركينا فاسو، بينما تأتي النيجر في المركز الثالث بـ3 نقاط، وأخيرا جيبوتي دون نقاط.