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كرة قدم

القبض على لاعب جديد في البريميرليغ بتهمة الاعتداء الجنسي

Arsenal v Wolverhampton Wanderers - Premier League
فضائح الاعتداءات الجنسية أصبحت وصمة عار لبعض نجوم البريميرليغ (غيتي)
7/10/2021-|آخر تحديث: 7/10/202109:02 PM (مكة المكرمة)

أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم الخميس، أن لاعب كرة القدم بفريق برايتون الإنجليزي الذي ألقي القبض عليه بشأن الاشتباه في ارتكابه اعتداء جنسيا، تم الإفراج عنه بكفالة مشروطة حتى يوم 3 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بينما تتواصل التحقيقات.

وكان رجل في الأربعينيات وآخر في العشرينيات تم اعتقالهما في الساعات الأولى من صباح أمس الأربعاء، بعدما زعمت سيدة تعرضها لهجوم.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" (BA Media) أن النادي الناشط بالدوري الإنجليزي الممتاز أكد أن أحد لاعبيه مشارك في التحقيقات.

وقال متحدث رسمي باسم الشرطة إن السيدة تتلقى دعما متخصصا من الضباط.

وتعد هذه الحادثة آخر حلقات مسلسل فضائح الاعتداءات الجنسية المتواصل وأبطاله نجوم البريميرليغ، وآخرها القبض على النجم الفرنسي بنيامين ميندي مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي وخضوعه للمحاكمة الشهر الماضي لاتهامه بارتكاب 4 جرائم اغتصاب وتهمة بالاعتداء الجنسي.

المصدر : الجزيرة + الألمانية

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