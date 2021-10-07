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كرة قدم

الدوري الإنجليزي الممتاز يعلن استحواذ السعودية على نادي نيوكاسل والجماهير تحتفل

ندوة لمشجعي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي لمناقشة محاولات بن سلمان الاستحواذ عليه
مقر نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي (الجزيرة)
7/10/2021-|آخر تحديث: 7/10/202108:41 PM (مكة المكرمة)

أعلن الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في بيان رسمي اليوم الخميس أن مجموعة يقودها صندوق الاستثمارات العامة في السعودية استحوذت على نادي نيوكاسل يونايتد.

وأضاف "بعد الانتهاء من اختبار الملاك والمديرين في الدوري الإنجليزي الممتاز بيع النادي إلى هذا التحالف بأثر فوري".

كما أعلن صندوق الثروة السيادي السعودي أنه أكمل الاستحواذ على نادي نيوكاسل يونايتد.

وقال صندوق الاستثمارات العامة السعودي اليوم الخميس على تويتر إن مجموعة استثمارية يقودها تضم شركة (بي.سي.بي كابيتال بارتنرز) و(آر.بي سبورتس آند ميديا) أكملت الاستحواذ على نادي نيوكاسل يونايتد بنسبة 100%.

وقال ياسر الرميان محافظ الصندوق السيادي السعودي "نسعد بإعلان تملك نادي نيوكاسل، ونشكر الجماهير على إخلاصهم لهذا الكيان العريق على مرّ السنين، ونتطلع إلى العمل معهم لما فيه مصلحة النادي".

وذكرت تقارير أن صفقة شراء صندوق الاستثمارات العامة السعودي -الذي يرأسه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان- لنادي نيوكاسل قد تبلغ 305 ملايين جنيه إسترليني (415 مليون دولار).

 

وفور إعلان خبر الاستحواذ السعودي، توافد عشرات من أنصار نادي نيوكاسل يونايتد إلى أمام مقر النادي وسط احتفالات واسعة.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرها صحفيون وأنصار للنادي الاحتفالات والفرحة العارمة أمام مقره وملعبه.

 

ويأمل مشجعو نيوكاسل في انطلاقة جديدة للنادي بقيادة الصندوق السيادي السعودي، بعد انتهاء حقبة المالك السابق مايك آشلي، التي امتدت نحو 14 عاما، عانى النادي فيها من قلة الاستثمار وضعف الطموح.

المصدر : رويترز + وكالة سند
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