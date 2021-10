الدوري الإنجليزي الممتاز يعلن استحواذ السعودية على نادي نيوكاسل والجماهير تحتفل

أعلن الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في بيان رسمي اليوم الخميس أن مجموعة يقودها صندوق الاستثمارات العامة في السعودية استحوذت على نادي نيوكاسل يونايتد.

وأضاف "بعد الانتهاء من اختبار الملاك والمديرين في الدوري الإنجليزي الممتاز بيع النادي إلى هذا التحالف بأثر فوري".

كما أعلن صندوق الثروة السيادي السعودي أنه أكمل الاستحواذ على نادي نيوكاسل يونايتد.

وقال صندوق الاستثمارات العامة السعودي اليوم الخميس على تويتر إن مجموعة استثمارية يقودها تضم شركة (بي.سي.بي كابيتال بارتنرز) و(آر.بي سبورتس آند ميديا) أكملت الاستحواذ على نادي نيوكاسل يونايتد بنسبة 100%.

وقال ياسر الرميان محافظ الصندوق السيادي السعودي "نسعد بإعلان تملك نادي نيوكاسل، ونشكر الجماهير على إخلاصهم لهذا الكيان العريق على مرّ السنين، ونتطلع إلى العمل معهم لما فيه مصلحة النادي".

وذكرت تقارير أن صفقة شراء صندوق الاستثمارات العامة السعودي -الذي يرأسه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان- لنادي نيوكاسل قد تبلغ 305 ملايين جنيه إسترليني (415 مليون دولار).

🤝 An investment group led by the Public Investment Fund, and also comprising PCP Capital Partners and RB Sports & Media, has completed the acquisition of 100% of Newcastle United Limited and Newcastle United Football Club Limited from St. James Holdings Limited.

— Newcastle United FC (@NUFC) October 7, 2021