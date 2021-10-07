حجز المنتخب الإسباني المقعد الأول في المباراة النهائية لبطولة دوري أمم أوروبا لكرة القدم، وحرم نظيره الإيطالي من التتويج بثاني ألقابه القارية في غضون 3 أشهر ومواصلة أرقامه القياسية التي حققها في الفترة الأخيرة، بعدما تغلب عليه 2-1 الأربعاء في نصف نهائي المسابقة.

وافتتح فيران توريس التسجيل لإسبانيا في الدقيقة 17، قبل أن تتضاعف معاناة إيطاليا، التي اضطرت للعب بـ10 لاعبين عقب طرد ليوناردو بونوتشي في الدقيقة 42، لحصوله على الإنذار الثاني.

واستغل منتخب إسبانيا النقص العددي الذي عانى منه منافسه، ليعود توريس لهز الشباك مرة أخرى، مسجلا الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، وينصب نفسه بطلا للقاء دون منازع.

وأشعل منتخب إيطاليا اللقاء في الدقائق الأخيرة، بعدما قلص الفارق عن طريق لورينزو بيليغريني في الدقيقة 83، لكنه عجز عن إدراك التعادل وتمديد اللقاء للوقت الإضافي، لينتهي اللقاء بتأهل المنتخب الإسباني للنهائي.

إسبانيا تتجاوز إيطاليا وتبلغ نهائي دوري الأمم ▶️ شاهد ملخص المباراة#دوري_الأمم_الأوروبية | #ايطاليا_اسبانيا #NationsLeague — beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 6, 2021

وضرب منتخب إسبانيا موعدا في المباراة النهائية، التي تجرى يوم الأحد القادم على ملعب "أليانز ستاديوم" بمدينة تورينو الإيطالية، مع الفائز من مواجهة نصف النهائي الأخرى بين منتخبي فرنسا وبلجيكا، التي

تجرى الخميس، فيما يلتقي المنتخب الإيطالي مع الخاسر من اللقاء الآخر، لتحديد صاحب المركزين الثالث والرابع في البطولة.

ويحلم منتخب إسبانيا بالتتويج بالنسخة الحالية لدوري الأمم، بعدما توج المنتخب البرتغالي بالنسخة الأولى للمسابقة القارية قبل أكثر من عامين، وذلك لمحو خيبة الأمل التي لحقت بفريق المدرب لويس إنريكي في كأس أمم أوروبا (يورو 2020) التي توقفت خلالها آماله عند حدود المربع الذهبي.

وثأر المنتخب الإسباني من نظيره الإيطالي الذي تفوق عليه في نصف نهائي اليورو بركلات الترجيح، كما أنهت مباراة اليوم سلسلة امتدت لـ37 مباراة لإيطاليا دون تلقي هزيمة، وهي السلسلة الأطول في تاريخ المنتخبات.