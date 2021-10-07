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هكذا أقنع مورينيو أبراهام بالانتقال إلى روما

Serie A - AS Roma v Udinese
مورينيو (يسار) يصافح أبراهام (رويترز)
7/10/2021-|آخر تحديث: 7/10/202105:53 PM (مكة المكرمة)

كشف تامي أبراهام أنه اتخذ قرار ترك تشلسي والانتقال إلى روما بعد محادثة مع جوزيه مورينيو مدرب الفريق المنافس في الدوري الإيطالي لكرة القدم، مؤكدا أن المدرب البرتغالي طوّر بالفعل من وعيه الخططي.

وترك أبراهام خريج أكاديمية تشلسي النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز في أغسطس/آب للانضمام إلى روما بعقد مدته 5 سنوات مقابل 40 مليون يورو (46.20 مليون دولار)، وسجل 4 أهداف في 10 مباريات بجميع المسابقات.

وقال المهاجم البالغ من العمر 24 عاما إنه كان يميل إلى البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز لكنه غيّر رأيه بعد أن سمع خطط مورينيو للفريق.

وكشف أبراهام لصحيفة تايمز في مقابلة عن الطريقة التي أقنعه بها مورينيو للانتقال إلى روما قائلا "أجبت على الهاتف وقال لي (مورينيو): هل تريد الاستمتاع ببعض الشمس أو أن تكون تحت المطر؟ ضحكت.. في البداية لم أفكر كثيرًا في الأمر، كنت أركز على الدوري الإنجليزي الممتاز؛ شعرت في لندن وإنجلترا بأنني في بيتي".

وأعرب اللاعب الإنجليزي عن امتنانه لاتباعه نصيحة مورينيو، وقال "لقد اخترت إيطاليا؛ عندما يتحدث جوزيه، تستمع إليه. إنه شخص جيد وقد ساعدني كثيرًا، لقد تعلمت الكثير من الناحية الخططية بقدر ما تعلمت طوال حياتي كلها".

وأضاف أبراهام "عليك أن تتعلم من جميع المدربين، وأنا أتعلم الكثير الآن، أن تكون في روما أمر رائع. كان هدفي اللعب بشكل أفضل، وإثبات ما أستحقه حقًا. لقد واجهت بعض المشاكل في تشلسي الموسم الماضي، لم ألعب كثيرا".

وبفضل تألق أبراهام مع روما، تلقى المهاجم دعوة للانضمام إلى تشكيلة إنجلترا من أجل مباراتي أندورا والمجر في تصفيات كأس العالم في قطر 2022.

 

 

المصدر : رويترز + مواقع إلكترونية

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