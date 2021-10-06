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كرة قدم

هذه هي القيمة السوقية لأغلى الأندية في العالم

Manchester City Women v Manchester United Women - Barclays FA Women's Super League MANCHESTER, ENGLAND - FEBRUARY 12: View of the big screen showing the club badges prior to the Barclays FA Women's Super League match between Manchester City Women and Manchester United Women at Manchester City Football Academy on February 12, 2021 in Manchester, England. Sporting stadiums around the UK remain under strict restrictions due to the Coronavirus Pandemic as Government social distancing laws prohibit fans inside venues resulting in games being played behind closed doors. (Photo by Naomi Baker/Getty Images)
قطبا مانشستر هما الناديان الوحيدان بقيمة تجاوزت مليار يورو (غيتي)
6/10/2021

احتل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي صدارة الأندية الأغلى وفقا للقيمة السوقية للاعبين، وذلك بمليار و280 مليون يورو، حسب ما أعلنه المركز الدولي للدراسات الرياضية التابع للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وجاء نادي مانشستر يونايتد في المرتبة الثانية خلف منافسه في المدينة نفسها، بعدما بلغت قيمة لاعبيه نحو مليار و218 مليون يورو، في حين حلّ تشلسي ثالثا بـ946 مليون يورو.

وجاء نادي برشلونة الإسباني -الذي رحل عنه أخيرا الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي- في المرتبة الرابعة بـ896 مليون يورو، ثم بايرن ميونخ خامسا بـ890 مليون يورو.

وفي المركز السادس نادي ليفربول (668 مليون يورو)، يليه ريال مدريد (646 مليون يورو).

وجاء باريس سان جيرمان الذي احتل المرتبة التاسعة بـ808 ملايين يورو، وهو النادي الفرنسي الوحيد في قائمة الأندية العشرة الأوائل.

وعلى صعيد الدوريات الأوروبية الكبرى، جاء الدوري الإنجليزي في المقدمة بقيمة سوقية بلغت 8.9 مليارات يورو، ثم الليغا الإسبانية بـ5.3 مليارات يورو، والبوندسليغا بـ4.5 مليارات يورو، و4.4 مليارات يورو للكالتشيو الإيطالي، ثم الدوري الفرنسي بـ3.4 مليارات يورو.

المصدر : وكالة سند

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