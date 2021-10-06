مستعد للركض إن كان ميسي يريد السير.. مبابي يكيل المديح للنجم الأرجنتيني ولكنه مصر على الرحيل

تحدث الفرنسي كليان مبابي هداف باريس سان جيرمان عن انضمام الأرجنتيني ليونيل ميسي الصيف الماضي إلى الفريق، وأقرّ بأنه لم يكن يتخيل يوما أن يلعب إلى جانب "البولغا" في مسيرته.

وخلال حواره مع صحيفة "ليكيب" (L’Equipe) الفرنسية، أكد أنه لا يمانع أن يركض أمتارا إضافية لتغطية المساحات في الملعب لمنح ثوان من الراحة لميسي وإبقائه منتعشا للحظات الحاسمة والحرجة من المباريات.

وأوضح "لم أتخيل يوما أن ميسي سيأتي إلى باريس، كان من بين اللاعبين الذين استبعدت اللعب معهم، وكان قدومه أقرب إلى المستحيل لأنه كان من المستبعد أن يترك برشلونة".

وأضاف "عندما يكون لديك ميسي في فريقك، عليك القيام بأقل مجهود لتسجيل الأهداف، وأنا موافق أن أركض إن كان يريد أن يتمشى في الملعب، لا مشكلة، فهو ميسي".

كل هذا المديح والاحترام لميسي لم يغير رأي مبابي في مسألة الرحيل عن الفريق الباريسي والتوقيع لريال مدريد الصيف الماضي.

وأكد في حديثه للصحيفة الفرنسية أنه اتخذ قراره بالفعل بعد تفكير مطول وعميق "لو كنت رحلت الصيف الماضي لانتقلت فقط إلى ريال مدريد".

وتابع "شرف كبير أن ألعب مع ميسي، هو لاعب عظيم، ولكنني لا أتخذ قراراتي بناء على ردود فعل مفاجئة، ولن أغير قراري (رغبتي في الرحيل عن سان جيرمان) بسبب قدوم ميسي".