شاهد- لاعب أوقع الحكم أرضا وركله على رأسه وأفقده الوعي

شهدت مباراة من دوري الدرجة الثانية في البرازيل لكرة القدم حادثا مؤسفا بعدما اعتدى أحد اللاعبين على حكم اللقاء بالضرب، وهو ما تسبب في إيقاف المباراة ونقله إلى المستشفى.

ووقعت حادثة الاعتداء في الدقيقة الـ60 من المباراة التي جمعت فريقي "غواراني" و"ساو باولو" عندما اعترض لاعب الأخير "ري بيرو" على قرار الحكم باحتساب ركلة حرة.

وقام "ري بيرو" بدفع الحكم ليقع على الأرض، ثم وجه له ركلة قوية على الرأس أدت إلى فقدانه الوعي مباشرة.

Lance mais detalhado da agressão de William Ribeiro ao árbitro Rodrigo Crivellaro. Percebem que, após agredir o árbitro, William tentou agredir um jogador adversário.pic.twitter.com/itfQ0QnsFn — FutebolNews (@realfutebolnews) October 5, 2021

ونُقل الحكم إلى المستشفى الذي أعلن فيما بعد استقرار حالته الصحية.

وألقت الشرطة القبض على "ري بيرو" المعتدي ووجهت له تهمة الشروع بالقتل، وأودع في السجن.

ونشرت إدارة فريق "ساو باولو" بيانا استنكرت فيه الواقعة وأكدت إنهاء عقد اللاعب فورا.