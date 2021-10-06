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كرة قدم

شاهد- لاعب أوقع الحكم أرضا وركله على رأسه وأفقده الوعي

مباراة من دوري الدرجة الأولى البرازيلي
ألقت الشرطة القبض على اللاعب المعتدي ووجهت له تهمة الشروع بالقتل، وأودع في السجن (مواقع التواصل)
6/10/2021

شهدت مباراة من دوري الدرجة الثانية في البرازيل لكرة القدم حادثا مؤسفا بعدما اعتدى أحد اللاعبين على حكم اللقاء بالضرب، وهو ما تسبب في إيقاف المباراة ونقله إلى المستشفى.

ووقعت حادثة الاعتداء في الدقيقة الـ60 من المباراة التي جمعت فريقي "غواراني" و"ساو باولو" عندما اعترض لاعب الأخير "ري بيرو" على قرار الحكم باحتساب ركلة حرة.

وقام "ري بيرو" بدفع الحكم ليقع على الأرض، ثم وجه له ركلة قوية على الرأس أدت إلى فقدانه الوعي مباشرة.

ونُقل الحكم إلى المستشفى الذي أعلن فيما بعد استقرار حالته الصحية.

وألقت الشرطة القبض على "ري بيرو" المعتدي ووجهت له تهمة الشروع بالقتل، وأودع في السجن.

ونشرت إدارة فريق "ساو باولو" بيانا استنكرت فيه الواقعة وأكدت إنهاء عقد اللاعب فورا.

المصدر : مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي

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