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كرة قدم

خلاف بين لاعبي ريال مدريد بسبب نجل أنشيلوتي

Bayern Munich vs VfL Wolfsburg - Bundesliga Bayern Munich vs VfL Wolfsburg - Bundesliga- - MUNICH, GERMANY - SEPTEMBER 22: Head coach Carlo Ancelotti (L) and assistant coach Davide Ancelotti of Munich go to the bench prior to the German Bundesliga soccer match between FC Bayern Munich and VfL Wolfsburg at Allianz Arena on September 22, 2017 in Munich, Germany.
دفيدي أنشيلوتي يعمل مساعدا لوالده في تدريب ريال مدريد (وكالة الأناضول)
5/10/2021

أثارت النتائج السلبية لنادي ريال مدريد في الفترة الأخيرة الشكوك حول قدرة الفريق على المنافسة على مختلف البطولات في هذا الموسم، وتسببت بإثارة جدل داخلي بين لاعبي النادي الملكي بسبب نجل المدرب كارلو أنشيلوتي.

ويستعين أنشيلوتي بنجله دفيدي البالغ من العمر 32 عاما ويعتمد عليه كمساعد في التدريب منذ وصوله إلى الفريق في الصيف الماضي.

وسبق للمدرب الشاب العمل مع والده في تجاربه السابقة بعدد من الأندية، غير أن تجربته الحالية مع ريال مدريد يبدو أنها تسير بشكل غير موفق إلى غاية الآن.

وذكر برنامج "الشرينغويتو" الإسباني الشهير أن عددا من لاعبي ريال مدريد غير راضين عن أداء دفيدي، وأنهم يعتقدون بأنه يتحمل مسؤولية النتائج المخيبة في الفترة الأخيرة بسبب دوره في اختيار التشكيلة والخطط الخاصة بالمباريات.

وتعادل الريال سلبيا أمام فياريال ثم خسر أمام إسبانيول 2-1 في الدوري، كما تعرض لهزيمة تاريخية 2-1 أمام نادي شريف تيراسبول القادم من مولدوفيا للمشاركة لأول مرة في دوري أبطال أوروبا.

في المقابل، شككت صحيفة "سبورت" (Sport) الإسبانية في تلك المعلومات، ورجحت أن تكون تسريبات متعمدة من بعض اللاعبين لإبعاد الضغط عنهم، ولفت الأنظار عن أدائهم السيئ خلال المباريات الماضية.

وأشارت الصحيفة إلى أن أنشيلوتي، وطوال مسيرته التدريبية الممتدة لـ25 عاما، عرف بأنه صاحب القرار الأخير في اختيار اللاعبين وأساليب اللعب.

وستكون أمام أنشيلوتي فرصة التوقف الدولي المستمر إلى منتصف الشهر الجاري، من أجل البحث عن حلول للمشاكل التي يواجهها الفريق، وخاصة على المستوى الدفاعي، حيث تسببت الأخطاء والهفوات الكثيرة في حرمان الفريق من الكثير من النقاط منذ بداية الموسم.

المصدر : مواقع إلكترونية

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