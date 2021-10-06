أثارت النتائج السلبية لنادي ريال مدريد في الفترة الأخيرة الشكوك حول قدرة الفريق على المنافسة على مختلف البطولات في هذا الموسم، وتسببت بإثارة جدل داخلي بين لاعبي النادي الملكي بسبب نجل المدرب كارلو أنشيلوتي.

ويستعين أنشيلوتي بنجله دفيدي البالغ من العمر 32 عاما ويعتمد عليه كمساعد في التدريب منذ وصوله إلى الفريق في الصيف الماضي.

وسبق للمدرب الشاب العمل مع والده في تجاربه السابقة بعدد من الأندية، غير أن تجربته الحالية مع ريال مدريد يبدو أنها تسير بشكل غير موفق إلى غاية الآن.

وذكر برنامج "الشرينغويتو" الإسباني الشهير أن عددا من لاعبي ريال مدريد غير راضين عن أداء دفيدي، وأنهم يعتقدون بأنه يتحمل مسؤولية النتائج المخيبة في الفترة الأخيرة بسبب دوره في اختيار التشكيلة والخطط الخاصة بالمباريات.

⚠️¡¡EXCLUSINDA!!⚠️ "Hay DESCONCIERTO en el vestuario del Real MADRID con DAVIDE ANCELOTTI, segundo entrenador, por algunas DECISIONES que se han tomado" #ChiringuitoInda pic.twitter.com/UoouDA0YQr — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 5, 2021

وتعادل الريال سلبيا أمام فياريال ثم خسر أمام إسبانيول 2-1 في الدوري، كما تعرض لهزيمة تاريخية 2-1 أمام نادي شريف تيراسبول القادم من مولدوفيا للمشاركة لأول مرة في دوري أبطال أوروبا.

في المقابل، شككت صحيفة "سبورت" (Sport) الإسبانية في تلك المعلومات، ورجحت أن تكون تسريبات متعمدة من بعض اللاعبين لإبعاد الضغط عنهم، ولفت الأنظار عن أدائهم السيئ خلال المباريات الماضية.

وأشارت الصحيفة إلى أن أنشيلوتي، وطوال مسيرته التدريبية الممتدة لـ25 عاما، عرف بأنه صاحب القرار الأخير في اختيار اللاعبين وأساليب اللعب.

وستكون أمام أنشيلوتي فرصة التوقف الدولي المستمر إلى منتصف الشهر الجاري، من أجل البحث عن حلول للمشاكل التي يواجهها الفريق، وخاصة على المستوى الدفاعي، حيث تسببت الأخطاء والهفوات الكثيرة في حرمان الفريق من الكثير من النقاط منذ بداية الموسم.