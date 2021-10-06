الأداء الخرافي لصلاح بداية الموسم.. هل يقربه من الظفر بالكرة الذهبية؟

بعد تأجيلها العام الماضي، تعود جائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" (France Football) المتخصصة إلى مسرح الأحداث هذا العام، إذ يقام حفل توزيعها يوم 29 من الشهر المقبل.

الجائزة التي يشارك في التصويت على الفائز بها 180 صحفيا، تعلن عن قائمة اللاعبين الثلاثين المرشحين يوم الجمعة المقبل.

وبعد الأداء الخرافي للنجم المصري محمد صلاح (هداف ليفربول هذا الموسم) تسأل الجماهير ما إذا كان هذا الأداء سيقرب "الملك المصري" من رفع الجائزة الفردية الأرفع في تاريخ كرة القدم ليكون اللاعب العربي الأول الذي يحظى بهذا الشرف.

وما لا يعرفه كثيرون أن هذا الجائزة ستمنح عن موسم 2022-2021 والذي انتهى بفوز الأرجنتين بقيادة النجم ليونيل ميسي بلقب "كوبا أميركا" وإيطاليا بقيادة جورجينيو بلقب كأس أمم أوروبا، ومهما قدم اللاعبون بداية هذا الموسم أو تراجع مستوى المرشحين الحاليين للفوز بالجائزة فإنه لن يؤثر على نتيجة التصويت.

ونشرت مواقع إعلامية رياضية متخصصة قائمة اللاعبين المرشحين للجائزة التي فاز بها عام 2019 ميسي لتكون السادسة له في مسيرته متفوقا على رونالدو (5 كرات ذهبية).

وتظهر القائمة صلاح في مركز متأخر جدا، في حين ينافس ميسي والبولندي روبرت ليفاندوفسكي (مهاجم بايرن ميونخ) وجورجينيو على المركز الأول:

26- البرازيلي تياغو سيلفا (تشلسي)

26- الفرنسي كريم بنزيمة (ريال مدريد)

26- الإنجليزي جادون سانشو (مانشستر يونايتد)

24- الإنجليزي فيل فودين (مانشستر سيتي)

24- الإيطالي ليوناردو بونوتشي (يوفنتوس)

21- الفرنسي بول بوغبا (مانشستر يونايتد)

21- الأورغوياني لويس سواريز (أتلتيكو مدريد)

21- الإيطالي لورنزو إنسيني (نابولي)

19- الإيطالي جيانلويجي دوناروما (سان جيرمان)

19- البرتغالي روبن دياز (مانشستر سيتي)

15- المصري محمد صلاح (ليفربول)

15- النرويجي إيرلينغ هالاند (دورتموند)

15- الإيطالي جورجيو كيليني (يوفنتوس)

15- البرتغالي برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد)

11- البلجيكي روميلو لوكاكو (تشلسي)

11- الإنجليزي ميسون ماونت (تشلسي)

11- الإنجليزي جاك غريليتش (مانشستر سيتي)

11- الإيطالي تشيرو إيموبيلي (لاتسيو)

9- الفرنسي كليان مبابي (سان جيرمان)

9- البرازيلي نيمار (سان جيرمان)

8- الإنجليزي رحيم ستيرلينغ (مانشستر سيتي)

6- البرتغالي كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد)

6- الإنجليزي هاري كين (توتنهام)

4- الفرنسي نغولو كانتي (تشلسي)

3- الإيطالي جورجينيو (تشلسي)

2- البولندي ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ)

1- الأرجنتيني ميسي (سان جيرمان)