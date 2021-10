في الوقت الذي انعكست فيه قوة العملاقين ريال مدريد وبرشلونة على نجاح إسبانيا في السيطرة على الألقاب منذ عقد من الزمان، فإن التراجع الحاد للغريمين ألقى بظلاله أيضا على المنتخب الوطني الذي يتوجه إلى نهائيات دوري الأمم الأوروبية من دون أي لاعب من ريال وبـ4 من برشلونة.

والقائد سيرجيو بوسكيتس هو اللاعب الوحيد البارز المنضم من برشلونة لبعثة بلاده المسافرة إلى إيطاليا، مع وجود أيضا غافي البالغ عمره 17 عاما، والثنائي صاحب الأداء المتراجع سيرجيو روبرتو وإيريك غارسيا.

ويختلف ذلك تماما عن إسهام العملاقين بمشاركة 13 لاعبا في تشكيلة إسبانيا الفائزة بكأس العالم 2010 وبطولة أوروبا 2012، ووجود لاعبين مؤثرين بشدة مثل أندريس إنيستا وتشابي من برشلونة وثنائي ريال سيرجيو راموس والحارس إيكر كاسياس.

وفي تلك الحقبة كان الغريمان يتنافسان باستمرار على لقب دوري أبطال أوروبا، على عكس معاناة الفريقين في الوقت الحالي.

وخسر برشلونة أول جولتين في دور المجموعات بدوري الأبطال لأول مرة على الإطلاق ويعاني محليا، وذلك بعدما اضطر إلى الانفصال عن ليونيل ميسي هذا الصيف بسبب تراكم الديون.

🧤 Unai Simón = Spain hero in the quarter-finals! #EURO2020 pic.twitter.com/iPoN3Drpva

ويبدو ريال في موقف أفضل، لكنه في الأسبوع الماضي مني بهزيمة صادمة في دوري الأبطال على أرضه أمام شيريف تيراسبول المغمور القادم من دوري مولدوفا، ثم خسر هذا الأسبوع أمام إسبانيول في الدوري المحلي.

ومن الملحوظ أيضا غياب لاعبي ريال عن المنتخب الإسباني في الفترة الأخيرة، حتى إن لويس إنريكي مدرب المنتخب الوطني لم يضم أي لاعب من الفريق في بطولة أوروبا (يورو 2020).

ورغم تشكيك بعض مشجعي ريال في مشاعر لويس إنريكي نحو ناديه السابق الذي تركه لينتقل للعب في برشلونة، فإن الحقيقة الصادمة أنه لا يوجد بالفعل العديد من الخيارات المناسبة.

ورغم أنه كان من المعتاد أن يستهدف ريال وبرشلونة امتلاك أفضل المواهب الإسبانية، فإن أولوية الناديين قد اختلفت.

وبات ريال يفضل التنقيب عن المواهب البرازيلية الشابة في السنوات الماضية مثل فينيسيوس جونيور ورودريغو ورينير، وتعاقد ريال مع الإسباني براهيم دياز من مانشستر سيتي في 2019 لكنه انتقل إلى

ميلان بعد ذلك بعقد إعارة.

واعتمد برشلونة العام الماضي على بيدري الذي شارك مع إسبانيا في بطولة أوروبا الصيف الماضي ويعاني من إصابة حاليا، لكنه في المقابل اتجه بنحو أكبر للتعاقد مع لاعبين من هولندا منذ تعيين المدرب الهولندي رونالد كومان.

Young Player of the Tournament 🥇

🇪🇸 Sum up Pedri at EURO 2020 in one word 👇@SeFutbol | #ESP | #EURO2020 pic.twitter.com/RYcGH1ZAvO

— UEFA Nations League (@EURO2024) July 11, 2021