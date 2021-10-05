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كرة قدم

عرض عليه الخمر فاعتذر بلباقة.. كواليس حديث نور محمدوف وفيرغسون

حبيب نور محمدوف وفيرغسون (مواقع التواصل)
نور محمدوف (يمين) معلقا على صورته مع فيرغسون "شرف كبير لي أن أتحدث مع أسطورة" (مواقع التواصل)
5/10/2021

السبت الماضي بعد مواجهة مانشستر يونايتد وإيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز التي انتهت بالتعادل 1-1، التقى البطل السابق للفنون القتالية المختلطة الروسي حبيب نورمحمدوف مع نجوم "المانيو" ومدربهم الأسطوري أليكس فيرغسون.

ونقل نور محمدوف -خلال لقائه مع السير فيرغسون- حوارا دار بين الطرفين جاء فيه "سألني فيرغسون إن كنت أريد كأسا من النبيذ؟ فكرت، كيف سأشرح له أنني مسلم، ولا أشرب، لذا قلت له إن فعلت ذلك فسأحطمكم جميعا، فأجابني: من الأفضل ألا تشرب".

ونشر "النسر الروسي" على حسابه الرسمي في إنستغرام صورا وفيديوهات لزيارته ملعب "أولد ترافورد" ومشاهدته للمباراة، وصوره مع فيرغسون ونجوم الفريق، وصورة لحبيب وهو يحمل قميص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي يرتبط معه بعلاقة صداقة، إذ سبق للنجمين أن التقيا أكثر من مرة والتقطا معا صورا تذكارية في مناسبات عدة، كما أكد البطل الروسي في أكثر من مرة أنه على تواصل دائم مع "الدون".

 

 

المصدر : مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي

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