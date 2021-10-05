عرض عليه الخمر فاعتذر بلباقة.. كواليس حديث نور محمدوف وفيرغسون

السبت الماضي بعد مواجهة مانشستر يونايتد وإيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز التي انتهت بالتعادل 1-1، التقى البطل السابق للفنون القتالية المختلطة الروسي حبيب نورمحمدوف مع نجوم "المانيو" ومدربهم الأسطوري أليكس فيرغسون.

ونقل نور محمدوف -خلال لقائه مع السير فيرغسون- حوارا دار بين الطرفين جاء فيه "سألني فيرغسون إن كنت أريد كأسا من النبيذ؟ فكرت، كيف سأشرح له أنني مسلم، ولا أشرب، لذا قلت له إن فعلت ذلك فسأحطمكم جميعا، فأجابني: من الأفضل ألا تشرب".

ونشر "النسر الروسي" على حسابه الرسمي في إنستغرام صورا وفيديوهات لزيارته ملعب "أولد ترافورد" ومشاهدته للمباراة، وصوره مع فيرغسون ونجوم الفريق، وصورة لحبيب وهو يحمل قميص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي يرتبط معه بعلاقة صداقة، إذ سبق للنجمين أن التقيا أكثر من مرة والتقطا معا صورا تذكارية في مناسبات عدة، كما أكد البطل الروسي في أكثر من مرة أنه على تواصل دائم مع "الدون".