أعرب ليوناردو المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان عن غضبه من تصريحات رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز حول التعاقد مع كيليان مبابي، في حين أكد بيريز أن تصريحاته "أوّلت بشكل خاطئ".

وقال ليوناردو -في حديث لصحيفة "ليكيب" (L’Equipe) الفرنسية- إن "تصريحات بيريز تؤكد أنه لا يوجد احترام لباريس سان جيرمان أو مبابي، تحدث من قبل لاعب ريال مدريد كريم بنزيمة، ثم مدرب ريال مدريد، والآن رئيس النادي فلورنتينو بيريز، جميعهم يتحدثون عن كيليان مبابي، كما لو كان بالفعل لاعبا لهم".

وأضاف "أكرر، هذا عدم احترام ولا يمكننا تحمله، على ريال مدريد أن يتوقف عن هذه التصرفات، لقد استمر هذا الأمر عامين. أذكّر أن فترة الانتقالات قد انتهت، كيليان لاعب لباريس سان جيرمان والنادي يعمل على أن تستمر هذه العلاقة".

وكان فلورنتينو بيريز قال -في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" (Marca) الإسبانية- "ستكون لدينا أخبار بشأن كيليان مبابي، نأمل أن يتم حل كل شيء في الأول من يناير/كانون الثاني المقبل". في إشارة إلى إمكانية التوقيع على عقد مبدئي مع مبابي بداية من مطلع العام المقبل، وفقا للقوانين التي تسمح لمبابي بالتفاوض مع أي فريق قبل 6 أشهر من نهاية عقده مع باريس سان جيرمان.

غير أن رئيس النادي الملكي عاد في تصريحات جديدة لموقع "آر إم سي" (RMC) الفرنسي، وأكد أن حديثه السابق "تم تأويله بشكل خاطئ".

وأضاف بيريز "ما قلته هو أنه يتعين علينا الانتظار حتى العام المقبل للحصول على أي أخبار، وهذا دائما في ظل الاحترام لنادي باريس سان جيرمان الذي تربطنا به علاقة جيدة".

وجاءت هذه التصريحات المتبادلة بعد التصريحات الإعلامية لمبابي الذي أكد أنه طلب مغادرة باريس سان جيرمان في يوليو/تموز الماضي، وفضل منح فرصة لفريقه للحصول على عرض مناسب والتعاقد مع اللاعب المؤهل لخلافته، وأكد أنه احترم رغبة النادي وسيواصل اللعب إلى نهاية عقده مع الفريق في يونيو/حزيران المقبل.