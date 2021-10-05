Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
كرة قدم

بالأرقام.. غوارديولا يظلم محرز

Manchester City v RB Leipzig: Group A - UEFA Champions League
غوارديولا (يمين) ومحرز كانا بطلي لقطة مثيرة للجدل الشهر الماضي (غيتي)
5/10/2021

يعود الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي إلى أزماته الكثيرة مع نجوم الفرق التي يدربها، وآخر ضحاياه النجم الجزائري رياض محرز الذي يتعرض لمظلومية كروية كبيرة.

وتكشف الأرقام أن قائد منتخب الجزائر:

  • لعب 155 دقيقة فقط من أصل 630 ممكنة مع "السيتيزنز" في الدوري الإنجليزي الممتاز.
  • اشترك في 5 مباريات بينها 4 بديلا وواحدة أساسيا.
  • لأول مرة في مسيرته مع السيتي، يجلس محرز على مقاعد البدلاء في 6 مباريات متتالية في البريميرليغ.
  • معدل محرز في الإسهام بالأهداف يصل إلى هدف كل 77.5 دقيقة (أعلى معدل بين لاعبي مانشستر سيتي).

وكان غوارديولا ومحرز بطلي لقطة مثيرة للجدل في مواجهة مان سيتي ولايبزيغ في دوري أبطال أوروبا، الشهر الماضي.

ففي الدقيقة 63 من تلك المواجهة التي فاز بها السيتي 6-3، نادى غوارديولا محرز -الذي كان يقدم أداء مميزا وسجل هدفا من ركلة جزاء- إلى خط الملعب، وأنّبه وصرخ في وجهه بشكل غير لائق أمام الكاميرات، علما بأن النتيجة كانت تشير إلى تقدم "السيتيزنز". واستمر الصراخ والتأنيب لنحو 20 ثانية.

وبرر غوارديولا تصرفه المهين وقتها مع محرز، بالقول إنه "تحدث مع محرز وزميله جاك غريليش بطريقة حادة لأنهما لم ينفذا التعليمات التي طلبت منهما بين شوطي المباراة".

وأضاف "5 أو 6 مواسم معا، رياض يعرفني جيدا. رد الفعل -في تلك اللحظة- أفعله كل يوم في الحصص التدريبية. سلوكي هو نفسه في كل يوم".

المصدر : مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي

حول هذه القصة

المزيد من كرة قدم

عرض عليه الخمر فاعتذر بلباقة.. كواليس حديث نور محمدوف وفيرغسون

حبيب نور محمدوف وفيرغسون (مواقع التواصل)

مربع ذهبي ناري في دوري أمم أوروبا.. تعويض للجماهير عن غياب البطولات المحلية والقارية

PORTO, PORTUGAL - JUNE 09: Cristiano Ronaldo of Portugal celebrates with the UEFA Nations League Trophy following his team's victory in the UEFA Nations League Final between Portugal and the Netherlands at Estadio do Dragao on June 09, 2019 in Porto, Portugal. (Photo by Jan Kruger/Getty Images)

مباريات بـ52 دقيقة فقط.. أرقام صادمة من الدوريات الأوروبية الكبرى

Arsenal v West Ham United - Premier League LONDON, ENGLAND - SEPTEMBER 19: Added time on the Hublot board is displayed during the Premier League match between Arsenal and West Ham United at Emirates Stadium on September 19, 2020 in London, England. (Photo by Julian Finney/Getty Images)

باريس سان جيرمان.. هزيمة أولى تثير الشكوك ونيمار في قفص الاتهام

Ligue 1 - Stade Rennes v Paris St Germain Soccer Football - Ligue 1 - Stade Rennes v Paris St Germain - Roazhon Park, Rennes, France - October 3, 2021 Paris Saint-Germain's Neymar and Lionel Messi REUTERS/Stephane Mahe
الأكثر قراءة

يوم اضطرب العملاق.. ما الذي عطّل فيسبوك وهل يتكرر ذلك مستقبلا؟

Facebook,Instagram And WhatsApp Experience Global Outage

ليبراسيون: الغواصات الأسترالية.. تحقيق يكشف كواليس صفقة القرن التي تحولت إلى كارثة القرن

F_This hand-out picture taken on July 30, 2003 released by the French Navy on February 16, 2009 shows a French ballistic nuclear submarine, the same kind of the "Triomphant", one

رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق تحرج مترجما على الهواء

Iraq's President Barham Salih visits Iraq's Independent High Electoral Commission, in Baghdad

ماكرون يتطلع لإنهاء التوتر مع الجزائر ويتحدث عن "ثمن الاعتراف" بالحكام الجدد لأفغانستان