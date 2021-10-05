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كرة قدم

اتهام لاعب بالشروع في القتل بعد اعتدائه على حَكم مباراة بالبرازيل

رودريغو كريفيلارو
الحَكم رودريغو كريفيلارو يغادر المستشفى بعد يوم من تعرضه للاعتداء (مواقع التواصل الاجتماعي)
5/10/2021

تعرض حكم برازيلي إلى اعتداء وحشي من لاعب خلال مباراة بأحد الدوريات المحلية، في حادث تسبب في اعتقال اللاعب واتهامه بالشروع في القتل.

وظهر اللاعب ويليام ريبيرو في الصور التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يعتدي بالضرب على الحكم رودريغو كريفيلارو خلال المباراة التي جمعت فريقه ساوباولو بنادي غواراني أمس الاثنين.

وكان اللاعب يحتج على حصوله على بطاقة صفراء، وركل الحَكم وأسقطه أرضا قبل أن يوجه له ضربة قوية على مستوى الرأس.

وفقد الحكم الوعي واستنجد اللاعبون بالطاقم الطبي، قبل أن تدخل سيارة إسعاف أرضية الملعب لنقله إلى المستشفى على جناح السرعة.

وأكدت تقارير محلية أن الحكم استعاد وعيه بعد ساعات من وصوله إلى المستشفى وغادر إلى منزله اليوم بعد خضوعه للفحوص اللازمة، بينما تدخلت الشرطة التي كانت موجودة في الملعب لاعتقال اللاعب الذي وجهت له في وقت لاحق تهمة الشروع في القتل.

وتوقفت المباراة عقب الاعتداء الذي حدث مع بداية الشوط الثاني، وأصدر الناديان بيانات للتنديد بالواقعة، فيما طالب معلقون بإنزال أقسى العقوبات بحق اللاعب وحرمانه من ممارسة كرة القدم مدى الحياة.

المصدر : مواقع إلكترونية

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