تعرض حكم برازيلي إلى اعتداء وحشي من لاعب خلال مباراة بأحد الدوريات المحلية، في حادث تسبب في اعتقال اللاعب واتهامه بالشروع في القتل.

وظهر اللاعب ويليام ريبيرو في الصور التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يعتدي بالضرب على الحكم رودريغو كريفيلارو خلال المباراة التي جمعت فريقه ساوباولو بنادي غواراني أمس الاثنين.

وكان اللاعب يحتج على حصوله على بطاقة صفراء، وركل الحَكم وأسقطه أرضا قبل أن يوجه له ضربة قوية على مستوى الرأس.

🚨 THIS HAPPENED TODAY IN A BRAZILIAN REGIONAL LEAGUE:

The referee is recovering in the hospital and the player was arrested by the police with attempted murder charges 😳pic.twitter.com/jrIwKUGTPd

