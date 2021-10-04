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كرة قدم

هكذا برر أنشيلوتي هزيمة ريال مدريد أمام إسبانيول

بنزيمة يندب حظه بعد ضياع إحدى فرص التهديف (غيتي)
بنزيمة يندب حظه بعد ضياع إحدى فرص التهديف (غيتي)
4/10/2021

اعترف كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد بأن فريقه قدم أسوأ مباراة له خلال الموسم الحالي عندما خسر 1-2 أمام إسبانيول في الدوري الإسباني لكرة القدم أمس الأحد.

واستمرت معاناة ريال وخسر للمرة الثانية على التوالي بعدما سقط بشكل مفاجئ على أرضه أمام نادي شريف المغمور القادم من مولدوفا في دوري أبطال أوروبا الأربعاء الماضي.

ولم يحقق ريال أي فوز في آخر 3 مباريات في كل المسابقات، لكنه يتصدر الدوري المحلي برصيد 17 نقطة وبفارق الأهداف عن جاره وغريمه أتلتيكو مدريد حامل اللقب.

تبرير أنشيلوتي

وقال أنشيلوتي الذي عاد هذا الموسم لولايته الثانية في ريال "لعبنا بشكل سيئ. بدأنا المباراة بخطة للجانبين الدفاعي والهجومي.. لكن لم نتمكن من التحلي بالهدوء والالتزام بالخطة".

وأضاف "لا أعتقد أن تمركزنا في الملعب كان جيدا سواء بالكرة أو بدونها، ويجب أن أكون أمينا: أعتقد أنها أسوأ مباراة منذ عودتي لتدريب الفريق".

وتابع "يكون من الجيد جدا اللعب بشكل صحيح عقب خسارة مباراة، لكن الآن الأمر أصبح صعبا لأنه سيكون علينا علاج ذلك خلال التوقف الدولي. لا أعتقد أن هذا سيؤثر على سلوكنا. سنحاول المضي قدما".

وسيلعب ريال في الجولة المقبلة على أرضه مع أتيتيك بلباو في 17 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

المصدر : رويترز

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