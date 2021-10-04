مبابي: لهذه الأسباب طلبت الرحيل عن باريس سان جيرمان

تحدث المهاجم الفرنسي كيليان مبابي لأول مرة علنا عن رغبته في الرحيل عن نادي باريس سان جيرمان، وأكد أنه أبلغ إدارة الفريق بقراره في يوليو/تموز الماضي.

ورفض سان جيرمان أكثر من عرض من ريال مدريد للحصول على خدمات مبابي، وسيكون بوسع اللاعب البالغ 22 عاما الرحيل مجانا في نهاية الموسم الحالي، إذ ينتهي عقده في يونيو/حزيران المقبل.

وقال مبابي لإذاعة مونت كارلو الدولية "طلبت الرحيل لأني منذ اللحظة التي شعرت فيها بعدم رغبتي في تمديد التعاقد كنت أريد أن يستفيد النادي ماليا من انتقالي حتى يجد بديلا مناسبا لي".

🎙 Cet extrait de l'entretien avec @KMbappe que vous entendrez ce mardi 18h en intégralité dans @Rothensenflamme est très représentatif de ce qu'a été l'échange dans son ensemble : un moment sincère, d'un joueur qui parle à un ancien joueur, et se confie sans se cacher. pic.twitter.com/l91Ygur2da — RMC Sport (@RMCsport) October 4, 2021

وأضاف "منحني هذا النادي الكثير؛ لم تفارقني السعادة في السنوات الأربع التي قضيتها هنا، ما زلت سعيدا وأعلنتها مبكرا بما فيه الكفاية.. أردت أن يخرج الجميع من هذا الموقف أكثر قوة، أن ننفصل بود، وأن نبرم صفقة جيدة؛ قلت لهم إذا كنتم لا تريدون رحيلي فإنني سأبقى"، في إشارة إلى عدم معارضته استكمال المدة المتبقية من عقده مع الفريق.

ونفى مبابي أن يكون قد رفض عروضا للتمديد "6 أو 7 مرات"، وأضاف "قال الناس إنني رفضت 6 أو 7 عروض للتمديد، وإنني لا أريد التحدث إلى المدير الرياضي ليوناردو لكن هذا الأمر ليس صحيحا على الإطلاق. موقفي كان واضحا؛ قلت إنني أريد الرحيل، وقلت ذلك مبكرا".

وكان مبابي قد انضم إلى سان جيرمان قادما من موناكو في أغسطس/آب 2017 على سبيل الإعارة، ثم وقع مع النادي عقدا نهائيا بعد ذلك بعام واحد، وقد سجل للفريق 136 هدفا خلال 182 مباراة.

وتأتي تصريحاته الجديدة لترسم الأخبار المتداولة بشأن اقتراب انضمامه إلى ريال مدريد في الموسم، وقال مهاجم النادي الملكي كريم بنزيمة إن مبابي -زميله في المنتخب الفرنسي- سيلعب لريال مدريد، وأكد أن انضمامه إلى الفريق مسألة وقت فقط.