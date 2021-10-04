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كرة قدم

نجم مانشستر يونايتد السابق يناشد الجماهير عدم ترديد أغنية عن أكل الكوريين لحوم الكلاب

Manchester United v Aston Villa - Premier League
جانب من جماهير مانشستر يونايتد في أولد ترافورد (غيتي)
4/10/2021-|آخر تحديث: 4/10/202101:02 PM (مكة المكرمة)

‬ناشد لاعب وسط منتخب كوريا الجنوبية السابق بارك جي سونغ جماهير مانشستر يونايتد التوقف عن ترديد أغنية عنه تتضمن صورة نمطية سلبية عن بلده.

وقال بارك (40 عاما) إن الأغنية التي تتضمن إشارة إلى تناول الكوريين لحوم الكلاب، كانت تتسبب له في "حرج شديد" خلال فترة وجوده في الملاعب مع مانشستر يونايتد.

وخاض بارك أكثر من 200 مباراة مع يونايتد بين 2005 و2012، وساعد الفريق على الفوز بأربعة ألقاب للدوري الإنجليزي الممتاز ولقب دوري الأبطال في 2008.

وقال بارك إنه اضطر لهذه المناشدة بعدما سمع جماهير يونايتد تردد هذه الأغنية في أغسطس/آب الماضي في ملعب مولينو حين كشف ولفرهامبتون واندرارز عن لاعبه الجديد هوانغ هي تشان من كوريا الجنوبية.

وقال بارك الذي اعتزل في 2014 لموقع النادي "أعلم أن مشجعي يونايتد لا يقصدون أي إساءة لي بهذه الأغنية لكن من واجبي توعية الجماهير للتوقف عن ترديد هذه الكلمات التي تمثل حاليا إهانة عنصرية للشعب الكوري. كنت أشعر بحرج بالغ وانزعاج شديد عند سماع هذه الأغنية قبل 10 سنوات".

وأضاف "تغيّرت الأمور كثيرا في كوريا الجنوبية. صحيح أننا تاريخيا أكلنا لحوم الكلاب ولكن هذه الأيام، وخاصة جيل الشباب، لا يحبونها حقا. إنها تسبب حرجا وإزعاجا للشعب الكوري عندما يسمعون هذه الأغنية".

المصدر : رويترز
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