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كرة قدم

صلاح يصنع التاريخ ويدمر الأرقام القياسية مع ليفربول

Liverpool v Manchester City - Premier League
تحية متبادلة بين صلاح وجماهير ليفربول بعد هدفه في مرمى سيتي (غيتي)
4/10/2021-|آخر تحديث: 4/10/202106:47 PM (مكة المكرمة)

يواصل النجم المصري محمد صلاح صناعة التاريخ في كرة القدم العالمية مع ليفربول الإنجليزي، ويحصد الأرقام القياسية ويسجل الأهداف الخرافية.

وسجل "أبو مكة" -للمباراة السابعة على التوالي- مع ليفربول في مختلف المسابقات، بهدفه الخرافي خلال تعادل فريقه 2-2 مع ضيفه مانشستر سيتي أمس الأحد في قمة مباريات الجولة السابعة للدوري الممتاز، كما صنع الهدف الأول لزميله السنغالي ساديو ماني.

وانطلق صلاح بالكرة من الناحية اليمنى، ليتلاعب بدفاع الضيوف، حيث راوغ كلا من جواو كانسيلو وبرناردو سيلفا وإيمريك لابورت وروبن دياز، رباعي مانشستر سيتي، قبل أن يتوغل داخل منطقة الجزاء، ويسدد الكرة بقدمه اليمنى في الزاوية البعيدة، على يمين إيديرسون مورايش، حارس مرمى الفريق السماوي، وسط فرحة جنونية لجماهير ليفربول التي ملأت مدرجات ملعب أنفيلد.

وتحدث الألماني يورغن كلوب عن هدف صلاح عقب المباراة، حيث قال "أعتقد أنه إذا سجل ليونيل ميسي هذا الهدف أو كريستيانو رونالدو، فإن العالم بأسره سيقول نعم، لأنهما من الطراز العالمي".

وأضاف مدرب ليفربول "محمد صلاح أحرز هذا الهدف لأنه نجم من الطراز العالمي. إنه أحد أفضل اللاعبين في العالم حاليا، هذا ما هو عليه".

ورفع صلاح (29 عاما) رصيده التهديفي مع ليفربول في الدوري هذا الموسم إلى 6 أهداف، ليتقاسم صدارة ترتيب هدافي المسابقة مع جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي.

وكان هذا هو الهدف رقم 103 لصلاح في مسيرته بالدوري الإنجليزي، ليصبح على بعد هدف وحيد لمعادلة الرقم القياسي الذي يحمله النجم الإيفواري المعتزل ديدييه دروغبا، كأكثر اللاعبين الأفارقة تسجيلا للأهداف في هذه البطولة العريقة.

وسبق لصلاح التسجيل في مرمى تشلسي وليدز يونايتد وكريستال بالاس وبرينتفورد في المباريات الأربع الماضية لليفربول بالدوري قبل أن يزور مرمى مانشستر سيتي أمس، علما بأنه سجل أيضا في مباراتي ميلان الإيطالي وبورتو البرتغالي في أول جولتين من مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وتمكن النجم المصري بذلك من معادلة إنجازه الذي حققه في أبريل/نيسان 2018، عندما هز الشباك في 7 لقاءات متتالية بمختلف البطولات، وأصبحت الفرصة مواتية أمامه لتحقيق رقم قياسي جديد في مسيرته مع ليفربول الذي انضم إليه في يونيو/حزيران 2017 قادما من روما الإيطالي، حال تمكنه من التسجيل في مرمى واتفورد، في المرحلة المقبلة بالبطولة المحلية.

ويتصدر صلاح حاليا ترتيب هدافي ليفربول في جميع المسابقات برصيد 9 أهداف في 9 مباريات، بواقع 6 أهداف بالدوري الإنجليزي و3 أهداف بدوري الأبطال، متفوقا بفارق 4 أهداف على أقرب ملاحقيه ماني.

نصف مليون أسبوعيا

ويأتي هذا التألق الملفت لنجم الكرة العربية في الوقت الذي ازدادت خلاله حدة التكهنات بشأن تمديد تعاقده مع ليفربول، إذ ينتهي عقده في يونيو/حزيران 2023.

ويطالب "الفرعون المصري" بزيادة راتبه الأسبوعي من 200 ألف جنيه إسترليني (272 ألف دولار)، إلى 500 ألف جنيه إسترليني (680 ألف دولار)، وما زالت المفاوضات جارية بين إدارة ليفربول وممثلي اللاعب للوصول لاتفاق.

ورغم ذلك، فإن الاهتمام الأكبر لصلاح حاليا ينصب على استعادة لقب الدوري الإنجليزي، الذي فقده ليفربول الموسم الماضي لمصلحة مانشستر سيتي، إذ وجّه "مو صلاح" رسالة لجماهير الفريق عقب التعادل مع مانشستر سيتي، وشدد خلالها على ضرورة المنافسة على البطولة.

ونشر صلاح صورة له تظهر احتفاله بهدفه الرائع أمام سيتي على حسابه الخاص بموقع تبادل الصور إنستغرام، وعلق عليها قائلا "أردنا حقا الفوز بهذه المباراة، لكننا ما زلنا في المنافسة.. نسعى للحصول على اللقب، ولدينا ما يلزم لذلك".

وقال جيمي كاراغر، نجم ليفربول والمنتخب الإنجليزي السابق؛ إن صلاح يعد أفضل لاعب في العالم حاليا، ويستحق أن يحظى بتعاقد جديد طويل يناسب إمكاناته، خاصة أنه يحافظ على لياقته البدنية ولديه سنوات عديدة للتألق في الملاعب.

وأكدت صحيفة "ديلي ميل" (Daily Mail) البريطانية أن صلاح حاليا يستحق أن يكون أفضل لاعب في أوروبا، ويجب أن يكافئه ليفربول بمنحه أكبر عقد في تاريخ النادي.

الأكثر تسجيلا وصناعة للأهداف

ويعد صلاح أكثر لاعبي الدوري الإنجليزي مساهمة في تسجيل الأهداف هذا الموسم، حيث شارك في إحراز 9 أهداف من إجمالي 17 سجلها ليفربول في البطولة حتى الآن، بإحرازه 6 أهداف وقيامه بـ 3 تمريرات حاسمة لزملائه.

وشهد الموسم الحالي دخول "الملك المصري" -كما تطلق عليه جماهير ليفربول- إحرازه هدفه رقم مئة بالدوري، عندما هز شباك ليدز، وذلك بعد خوضه 162 مباراة طوال مسيرته بالمسابقة التي بدأت في يناير/كانون الثاني 2014 عندما انضم لتشلسي في تجربة لم يكتب لها النجاح، وبات صلاح خامس أسرع لاعب يحرز هذا العدد من الأهداف بالبطولة بعد آلان شيرر وتيري هنري وسيرخيو أغويرو وهاري كين.

وبعد مرور بضعة أيام فقط على هذا الإنجاز، كان صلاح على موعد آخر مع صناعة التاريخ، بعدما أصبح أسرع لاعب يحرز مئة هدف مع ليفربول بالدوري الإنجليزي، عندما زار مرمى برينتفورد، بعد مشاركته في 151 مباراة مع الفريق، محطما رقم روجر هانت، نجم ليفربول الراحل، الذي احتاج إلى خوض 152 لقاء لتسجيل نفس العدد من الأهداف مع النادي الأحمر.

ويتنافس صلاح للحصول على جائزة أفضل لاعب عن سبتمبر/أيلول بالدوري، حيث يطمح للحصول عليها للمرة الرابعة في مشواره الحافل بالمسابقة، بعدما سبق أن فاز بها 3 مرات في موسمه الأول 2017-2018 مع ليفربول.

وبصفة عامة، أحرز صلاح 134 هدفا وقام بـ 50 تمريرة حاسمة في 212 مباراة لعبها مع ليفربول بكل المسابقات المحلية والقارية والدولية حتى الآن.

منتخب مصر

ويستعد صلاح لتحويل وجهته نحو منتخب بلاده الذي يستعد لخوض مواجهتين مرتقبتين ضد نظيره الليبي يومي 8 و11 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، خلال فترة التوقف الدولي المقبلة، ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم في قطر عام 2022.

ويسعى نجم ليفربول لقيادة المنتخب لتحقيق نتيجة إيجابية في المباراتين لإنعاش آمال بلاده في التأهل للمونديال للنسخة الثانية على التوالي، بعدما سبق أن لعب دورا بارزا في صعود الفريق لكأس العالم في روسيا قبل 4 أعوام.

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني حاليا في ترتيب مجموعته بالتصفيات التي تضم أيضا الجابون وأنجولا، برصيد 4 نقاط، بفارق نقطتين خلف المنتخب الليبي، وذلك بعد مرور أول جولتين من المجموعة.

وعقب مشاركته مع منتخب الفراعنة، ينتظر صلاح خوض عدد من اللقاءات الهامة مع ليفربول في أكثر من بطولة خلال الشهر الحالي، حيث يواجه واتفورد ومانشستر يونايتد وبرايتون بالدوري، وأتلتيكو مدريد الإسباني بدوري الأبطال، بالإضافة إلى بريستون نورث إيند بكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

ويبحث صلاح، الفائز بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا موسم 2017-2018، عن تحقيق المزيد من الإبداع مع ليفربول الفترة المقبلة، أملا في تعزيز أرقامه القياسية التي يعد تحطيمها الهواية المفضلة له.

المصدر : ديلي ميل + وكالة الأنباء الألمانية
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