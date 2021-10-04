إشادة عالمية بمحمد صلاح بعد هدفه المارادوني وتلاعبه بمانشستر سيتي
نال النجم المصري محمد صلاح، جناح نادي ليفربول، إشادة عالمية بعد هدفه المارادوني في مرمى مانشستر سيتي، في المباراة التي أقيمت أمس الأحد ملعب الأنفليد وانتهت بالتعادل 2-2.
وتألق صلاح بشكل لافت، حيث صنع الهدف الأول لفريقه بعد تمريرة حاسمة لزميله ساديو ماني، قبل أن يتلاعب بدفاعات السيتي في الدقيقة 76، مضيفا الهدف الثاني.
😲 محمد صلاح @MoSalah يضرب دفاع مان سيتي بهدف "مارادوني" ‼️#ليفربول_مانشستر_سيتي | #الدوري_الإنكليزي_الممتاز#PremierLeague | #beINPL pic.twitter.com/M1RxfRXt4g
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 3, 2021
الإشادة الأولى، كانت من المدرب الألماني يورغن كلوب الذي قال إنه "ليس أول هدف يسجله بهذه الطريقة. أعتقد ضد نابولي وتوتنهام كان هناك أهداف مشابهة".
وأضاف في تصريحات صحفية عقب المباراة: "كان من الطراز العالمي الخالص. يا له من لاعب. كما صنع الهدف الأول أيضًا لساديو ماني وكان هدفًا عظيمًا".
🗣️ "Only the best players in the world score goals like this."
Jurgen Klopp waxes lyrical about Mo Salah's wonder-goal tonight 🔴 #LFC #LIVMCI pic.twitter.com/UBzyQ24j4t
— Empire of the Kop (@empireofthekop) October 3, 2021
وفي تغريدة له عبر تويتر، قال مايكل أوين، نجم ليفربول السابق: "القوة والمهارة والتوازن والانهاء، لهذا السبب يوجد محمد صلاح مع أفضل اللاعبين في العالم..هائل"، والطريف أن أوين كان يهاجم صلاح قبل أيام ويطالب بعدم تمييزه ماديا في العقد الجديد.
ولم تتوقف الإشادة على نجوم كرة القدم فقط، إذا أعاد ليبرون جيمس، أسطورة كرة السلة الأمريكية، تغريدة لحساب نادي ليفربول عبر تويتر، والتي قالت: "صلاح لا يصدق إطلاقا في كرة القدم"، وعلق عليها قائلا: "نعم هو كذلك!".
YES HE IS!! https://t.co/FZbKa3VDv7
— LeBron James (@KingJames) October 3, 2021
الصحافة العالمية هي الأخرى، أشادت بصلاح حيث نشر حساب شبكة "ESPN"، صورة لصلاح وعنونها قائلا: "محمد صلاح أفضل لاعب في العالم الآن.. أثبت خطأنا".
Mo Salah is the best player in the world right now… prove us wrong 👀 pic.twitter.com/yN1k1nBP8P
— ESPN FC (@ESPNFC) October 3, 2021
عربيا، لم يختلف الأمر كثيرا، حيث أشادت الجماهير والرياضيون بنجمهم المصري، حيث أبدى محمد أبوتريكة، نجم المنتخب المصري السابق إعجابه الشديد بما يقدمه صلاح، مشيرا إلى أنه" من أفضل اللاعبين في العالم حاليًا".
🎙️ أبوتريكة: شكراً يا صلاح على المتعة .. المباريات الكبيرة يظهر فيها الكبار@trikaofficial | @MoSalah | @aazizalnasr #ليفربول_مانشستر_سيتي | #الدوري_الإنكليزي_الممتاز#PremierLeague | #beINPL pic.twitter.com/R5nncvn4xh
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 3, 2021
#MoSalah is the best footballer in the world & building a better society. Salah's family was once robbed & the person was arrested by police. Instead of pressing charges Salah convinced them to drop the case, helped the person financially & tried to find him a job. #abolition
— Ashish Prashar (@Ash_Prashar) October 3, 2021
He has scored some crackers but that one today….wow! That was incredible – surely his best in a Liverpool shirt 🇪🇬👑 #salah https://t.co/CwE9sUVih9
— Neil Mellor (@NeilMellor33) October 3, 2021
الأقوى .. الأكثر تأثيراً وحضوراً في #ليفربول والبريميرليغ في الوقت الراهن وبالتالي هو الأفضل عالمياً🔝 محمد صلاح .. فخر العرب pic.twitter.com/dyvFG1peMs
— Ibrahim Khadra (@IbrahimKhadra) October 3, 2021