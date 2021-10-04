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كرة قدم

إشادة عالمية بمحمد صلاح بعد هدفه المارادوني وتلاعبه بمانشستر سيتي

صلاح لحظة تسجيله الهدف الرائع (غيتي)
صلاح لحظة تسجيله الهدف الرائع (غيتي)
4/10/2021-|آخر تحديث: 4/10/202110:32 AM (مكة المكرمة)

نال النجم المصري محمد صلاح، جناح نادي ليفربول، إشادة عالمية بعد هدفه المارادوني في مرمى مانشستر سيتي، في المباراة التي أقيمت أمس الأحد ملعب الأنفليد وانتهت بالتعادل 2-2.

وتألق صلاح بشكل لافت، حيث صنع الهدف الأول لفريقه بعد تمريرة حاسمة لزميله ساديو ماني، قبل أن يتلاعب بدفاعات السيتي في الدقيقة 76، مضيفا الهدف الثاني.

الإشادة الأولى، كانت من المدرب الألماني يورغن كلوب الذي قال إنه "ليس أول هدف يسجله بهذه الطريقة. أعتقد ضد نابولي وتوتنهام كان هناك أهداف مشابهة".

وأضاف في تصريحات صحفية عقب المباراة: "كان من الطراز العالمي الخالص. يا له من لاعب. كما صنع الهدف الأول أيضًا لساديو ماني وكان هدفًا عظيمًا".

وفي تغريدة له عبر تويتر، قال مايكل أوين، نجم ليفربول السابق: "القوة والمهارة والتوازن والانهاء، لهذا السبب يوجد محمد صلاح مع أفضل اللاعبين في العالم..هائل"، والطريف أن أوين كان يهاجم صلاح قبل أيام ويطالب بعدم تمييزه ماديا في العقد الجديد.

ولم تتوقف الإشادة على نجوم كرة القدم فقط، إذا أعاد ليبرون جيمس، أسطورة كرة السلة الأمريكية، تغريدة لحساب نادي ليفربول عبر تويتر، والتي قالت: "صلاح لا يصدق إطلاقا في كرة القدم"، وعلق عليها قائلا: "نعم هو كذلك!".

الصحافة العالمية هي الأخرى، أشادت بصلاح حيث نشر حساب شبكة "ESPN"، صورة لصلاح وعنونها قائلا: "محمد صلاح أفضل لاعب في العالم الآن.. أثبت خطأنا".

عربيا، لم يختلف الأمر كثيرا، حيث أشادت الجماهير والرياضيون بنجمهم المصري، حيث أبدى محمد أبوتريكة، نجم المنتخب المصري السابق إعجابه الشديد بما يقدمه صلاح، مشيرا إلى أنه" من أفضل اللاعبين في العالم حاليًا".

المصدر : وكالة سند
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