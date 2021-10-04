أهدى النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش نفسه سيارة فيراري، في عيد ميلاده الـ40، الذي وافق أمس الأحد، الثالث من أكتوبر/تشرين الأول.

وشارك إبراهيموفيتش على حسابه الشخصي بموقع إنستغرام، أمس الأحد، صورة لسيارته الجديدة، معلقا عليها "عيد ميلاد سعيد لزلاتان"، حاصدة أكثر من 1.5 مليون إعجاب.

وذكرت صحيفة "ذا صن" (The Sun) البريطانية أن إبراهيموفيتش اشترى سيارة فيراري كهربائية "مذهلة" بقيمة أكثر من 400 ألف جنيه إسترليني (نحو 542.5 ألف دولار أميركي) للاحتفال ببلوغه سن الـ40.

Ibrahimovic buys stunning £400k electric Ferrari to celebrate turning 40https://t.co/qapdX2mvz7 — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) October 3, 2021

وأوضحت الصحيفة أن سيارة فيراري "إس إف 90 سترادال" التي أهداها نجم إيه سي ميلان لنفسه هي أول سيارة هجينة كهربائية من هذا الطراز، ويمكن أن توفر سرعة قصوى تبلغ 211 ميلًا في الساعة.

Happy Birthday to Zlatan pic.twitter.com/ehYosTnwSR — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) October 3, 2021

وابتكر اللاعب السويدي الدولي تقليدًا جديدا يطبقه منذ 3 أعوام، حيث حصل على سيارة في عيد ميلاده الـ38 و39.

كما أنفق نجم مانشستر يونايتد السابق 1.4 مليون جنيه إسترليني (قرابة مليوني دولار) على سيارة فيراري مونزا (SP2) نادرة قبل عامين.