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إبراهيموفيتش يهدي نفسه سيارة فيراري في عيد ميلاده الـ40

Milan's soccer player Zlatan Ibrahimovic leaves Arsta IP football ground after training with the Swedish team Hammarby IF in Stockholm, Sweden April 9, 2020. Henrik Montgomery/TT News Agency/via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. SWEDEN OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN SWEDEN.
إبراهيموفيتش احتفل بعيد ميلاده الـ40 أمس الأحد (رويترز)
4/10/2021

أهدى النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش نفسه سيارة فيراري، في عيد ميلاده الـ40، الذي وافق أمس الأحد، الثالث من أكتوبر/تشرين الأول.

وشارك إبراهيموفيتش على حسابه الشخصي بموقع إنستغرام، أمس الأحد، صورة لسيارته الجديدة، معلقا عليها "عيد ميلاد سعيد لزلاتان"، حاصدة أكثر من 1.5 مليون إعجاب.

وذكرت صحيفة "ذا صن" (The Sun) البريطانية أن إبراهيموفيتش اشترى سيارة فيراري كهربائية "مذهلة" بقيمة أكثر من 400 ألف جنيه إسترليني (نحو 542.5 ألف دولار أميركي) للاحتفال ببلوغه سن الـ40.

وأوضحت الصحيفة أن سيارة فيراري "إس إف 90 سترادال" التي أهداها نجم إيه سي ميلان لنفسه هي أول سيارة هجينة كهربائية من هذا الطراز، ويمكن أن توفر سرعة قصوى تبلغ 211 ميلًا في الساعة.

وابتكر اللاعب السويدي الدولي تقليدًا جديدا يطبقه منذ 3 أعوام، حيث حصل على سيارة في عيد ميلاده الـ38 و39.

كما أنفق نجم مانشستر يونايتد السابق 1.4 مليون جنيه إسترليني (قرابة مليوني دولار) على سيارة فيراري مونزا (SP2) نادرة قبل عامين.

 

المصدر : وكالة سند

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