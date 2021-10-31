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كرة قدم

يتعامل كأن صفقة انتقال تشافي أُنجزت.. السد غاضب من برشلونة

تشافي مدرب السد
برشلونة والسد يريدان إبرام الصفقة، لكن النادي القطري متردد في السماح لتشافي بالمغادرة (مواقع التواصل)
31/10/2021

يستغرق وصول تشافي مدرب نادي السد القطري إلى ملعب "الكامب نو" وقتًا أطول من المتوقع، رغم أن رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا بدأ العمل على هذا الوصول بمجرد إقالة رونالد كومان.

ويريد الطرفان إبرام الصفقة، لكن النادي القطري متردد في السماح للمدرب الكتالوني بالمغادرة.

ونقلت صحيفة "ماركا" (Marca) عن مصادرها أن "النادي القطري غاضب من الطريقة التي تعامل بها برشلونة مع الصفقة، بوصفها قد أنجزت، رغم أنه لم يتواصل مع السد بشكل مباشر، على الأقل حتى الآن".

ويعلم لابورتا ومجلس إدارته أنه سيتعين عليه التفاوض مع النادي القطري لجلب تشافي إلى برشلونة.

وغرد السد -الذي ظل صامتا بشأن الموضوع- على تويتر، وقال "ردا على ما يتداول مؤخرا، تؤكد إدارة السد مجددا أن تشافي لديه عقد لعامين مع النادي ويركز بشكل كامل على مباراة الفريق المقبلة، للحفاظ على صدارة الدوري والدفاع عن اللقب".

وتشافي نفسه تجنب أيضًا مناقشة التكهنات علنًا، حيث لم يهزم فريقه حتى الآن هذا الموسم.

وأجاب عندما سئل عن برشلونة قائلا "أركز بشكل كبير على عملي مع السد ولا أريد التحدث عن أي شيء آخر".

ويبدو أن برشلونة واثق بهدوء وليس في عجلة من أمره.

ولم يتواصل مع السد بعد، لأن تشافي سيفعل ذلك بنفسه، مع دخول البرسا في المحادثات في وقت متأخر، وفي الوقت الحالي يفضل الانتظار ومراقبة ما يحدث.

المصدر : ماركا

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