"والدي بطل لكن صلاح ملك".. صورة انتشرت كالنار في الهشيم

وجّه مشجع صغير لنادي ليفربول رسالة إلى نجمه المفضل محمد صلاح، خلال مباراته أمام برايتون التي انتهت بالتعادل 2-2 أمس السبت في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعادة ما يحاول عشاق ومحبو "الفرعون المصري" إيصال الرسائل أو التعبير عن حبّهم لنجمهم المفضل، من خلال رفع لافتات في المدرجات أثناء المباريات التي يشارك فيها صلاح.

صورة المشجع الصغير التي اجتاحت مواقع التواصل (رويترز)

وفي كثير من الأحيان يستجيب صلاح لتلك العلامات التي تعبّر عن الإعجاب والحب، فإما يرسل تحياته أو يلتقي ويصافح بعض هؤلاء المعجبين، أو قد يهدي قميصه لبعضهم.

لكن الطفل في ملعب "أنفيلد" تجاوز كل التوقعات بلافتة كُتب عليها "والدي بطل ولكن صلاح ملك"، وبعد أن التقطها أكثر من مصور من وكالات عالمية، انتشرت هذه الصورة كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن "الريدز" سقط في فخ التعادل على أرضه ضد برايتون العنيد، بهدفين لكل منهما.