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كرة قدم

هازارد في ريال مدريد.. من أفضل لاعبي العالم إلى بديل يريح فينيسيوس

Real Madrid v Villarreal CF - La Liga
هازارد لم يعد له مكان في تشكيلة أنشيلوتي رغم أن الفريق استقدمه من تشلسي بأكثر من 100 مليون يورو (الأناضول)
31/10/2021

كان البلجيكي إيدن هازارد أحد أكثر المهاجمين المطلوبين في العالم، لكنه تحول اليوم في ريال مدريد إلى لاعب يشترك في آخر 6 دقائق من مباراة إلتشي ليسمح لفينيسيوس جونيور بأخذ قسط من الراحة.

إذ إن سقوط البلجيكي من القمة كان لافتًا، واتضح أكثر في مواجهة السبت الماضي بالدوري الإسباني لكرة القدم.

ومع حصول  الفرنسي كريم بنزيمة على قسط من الراحة، كان معظم الجماهير والنقاد والمحليين يتوقعون أن يبدأ هازارد أساسيا في المباراة، لكنه لم يفعل، وحتى عندما أصيب رودريغو بعد 15 دقيقة فضّل المدرب الإيطالي -كارلو أنشيلوتي- أسنسيو على هازارد.

ومنح أنشيلوتي هازارد دقائق في بداية الموسم، لكن يظهر أنه يتراجع عنها أكثر فأكثر، ويبدو أن هازارد آخر لاعب يختاره الإيطالي من على مقاعد البدلاء في الوقت الحالي.

ولم يفعل شيئًا ملحوظًا في ظهوره القصير ضد إلتشي، ويبدو أن كلمات مدرّبه أكثر إثارة للقلق لديه الآن.

وقال إنشيلوتي يوم الثلاثاء الماضي إن "مشكلة هازارد هي أن مدربه يفضل حاليا لاعبا آخر".

شهر من دون تسديدة على المرمى

يجب عليك العودة إلى 12 سبتمبر/أيلول للعثور على آخر مباراة في الليغا، حيث سدد هازارد تسديدة على المرمى، عندما أنتج اثنتين ضد سيلتا فيغو.

في المجموع، لعب هازارد 409 دقائق، وسدد 7 تسديدات على المرمى: تسديدة كل 58 دقيقة.

وفي مقارنة سريعة بين فينيسيوس وهازارد هذا الموسم، يظهر أن البرازيلي الشاب سجّل 7 أهداف وصنع هدفين آخرين في 11 مباراة (862 دقيقة)، في المقابل لم يسجل البلجيكي أي هدف واكتفى بصناعة هدف واحد في 9 مباريات (342 دقيقة).

ويواجه أنشيلوتي صداعًا مع مهاجمه البلجيكي الذي ليس مجرد لاعب قديم في الفريق بل كلفت صفقة انتقاله إلى "الملكي" من تشلسي أكثر من 100 مليون يورو، فضلا عن أن فينيسيوس جونيور لا يمكن المساس به في الوقت الحالي، ويجب أن يلعب.

وقد يُمنح دقائق لعب إضافية في مركز الجناح الأيمن مكان البرازيلي رودريغو، لكن هذا ليس مركزه المفضل، فضلا عن أنه لم يفعل الكثير ليثبت أنه يستحق اللعب.

المصدر : ماركا + مواقع إلكترونية

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