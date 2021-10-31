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نقل أغويرو إلى المستشفى بعد شعوره بدوار وآلام في الصدر أثناء تعادل برشلونة مع ألافيس

LaLiga - FC Barcelona v Deportivo Alaves
أغويرو على الأرض بعد شعوره بألم في الصدر ودوار (رويترز)
31/10/2021-|آخر تحديث: 31/10/202103:49 AM (مكة المكرمة)

نُقل سيرجيو أغويرو مهاجم برشلونة إلى المستشفى بعد أن أصيب بآلام في الصدر واشتكى من شعوره بالدوار، أثناء تعادل فريقه 1-1 مع ألافيس في الدوري الإسباني لكرة القدم يوم السبت.

وقال برشلونة في بيان "سيرجيو أغويرو كان يعاني من آلام في الصدر في معظم الشوط الأول، وحل محله فيليب كوتينيو أثناء الاستراحة، ثم نُقل إلى المستشفى لإجراء فحوص للقلب".

وخلال الشوط الأول، بدا أن المهاجم الأرجنتيني يشير باتجاه مقاعد البدلاء طلبا للتغيير.

وقبل لحظات من نهاية الشوط الأول، سقط أغويرو (33 عاما) على أرض الملعب وهو يمسك بصدره، وهُرع الطاقم الطبي لمساعدته، لكنه نهض في نهاية المطاف وغادر الملعب من دون مساعدة.

LaLiga - FC Barcelona v Deportivo Alavesأغويرو محاط برجال الإسعاف مع طبيب برشلونة (رويترز)

وقال سيرغي بارجوان مدرب برشلونة "قيل لي إنه يشعر بدوار، لقد علمت للتو أنه نُقل إلى المستشفى، ولا يمكنني قول المزيد الآن".

المصدر : رويترز
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