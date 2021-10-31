نُقل سيرجيو أغويرو مهاجم برشلونة إلى المستشفى بعد أن أصيب بآلام في الصدر واشتكى من شعوره بالدوار، أثناء تعادل فريقه 1-1 مع ألافيس في الدوري الإسباني لكرة القدم يوم السبت.

وقال برشلونة في بيان "سيرجيو أغويرو كان يعاني من آلام في الصدر في معظم الشوط الأول، وحل محله فيليب كوتينيو أثناء الاستراحة، ثم نُقل إلى المستشفى لإجراء فحوص للقلب".

⚠️ تم نقل سيرخيو أغويرو إلى المستشفى لإجراء اختبارات على القلب بعدما عانى من ضيق في القفص الصدري خلال المباراة pic.twitter.com/XVUsWTcJIN — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) October 30, 2021

وخلال الشوط الأول، بدا أن المهاجم الأرجنتيني يشير باتجاه مقاعد البدلاء طلبا للتغيير.

وقبل لحظات من نهاية الشوط الأول، سقط أغويرو (33 عاما) على أرض الملعب وهو يمسك بصدره، وهُرع الطاقم الطبي لمساعدته، لكنه نهض في نهاية المطاف وغادر الملعب من دون مساعدة.

أغويرو محاط برجال الإسعاف مع طبيب برشلونة (رويترز)

وقال سيرغي بارجوان مدرب برشلونة "قيل لي إنه يشعر بدوار، لقد علمت للتو أنه نُقل إلى المستشفى، ولا يمكنني قول المزيد الآن".