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كرة قدم

مبلغ خيالي يجنيه رونالدو من إنستغرام

رونالدو يحصل على 1.6 مليون دولار أميركي عن كل منشور مدفوع الأجر (مواقع التواصل)
31/10/2021

يوما بعد آخر، يحطم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف مانشستر يونايتد الأرقام داخل الملعب وخارجه، وفي الواقع وفي الفضاء الافتراضي أيضا.

فـ"الدون" أطاح بالممثل دوين جونسون -المعروف بالصخرة (the rock)- من صدارة قائمة المشاهير الأعلى أجراً لقائمة "أغنياء إنستغرام 2021″، وفقا لكل منشور مدفوع الأجر.

والقائمة التي أصدرها موقع "هوبر إتش كيو" (Hopper HQ) جمعت أكبر الأسماء في هوليود، ومنهم:

  • رونالدو: 1.6 مليون دولار.
  • الممثل جونسون: 1.523 مليون دولار.
  • المغنية الأميركية أريانا غراندي: 1.510 مليون دولار.
  • نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر: 1.494 مليون دولار.
  • الممثلة والمغنية سيلينا غوميز: 1.468 مليون دولار.
المصدر : مواقع إلكترونية

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