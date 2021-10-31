سجل المهاجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو هدفا وصنع آخر، ليقود فريقه مانشستر يونايتد إلى استعادة اتزانه في الدوري الإنجليزي لكرة القدم بفوز كبير ومستحق بثلاثية نظيفة على مضيفه توتنهام اليوم.
مبلغ خيالي يجنيه رونالدو من إنستغرام
31/10/2021
يوما بعد آخر، يحطم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف مانشستر يونايتد الأرقام داخل الملعب وخارجه، وفي الواقع وفي الفضاء الافتراضي أيضا.
فـ"الدون" أطاح بالممثل دوين جونسون -المعروف بالصخرة (the rock)- من صدارة قائمة المشاهير الأعلى أجراً لقائمة "أغنياء إنستغرام 2021″، وفقا لكل منشور مدفوع الأجر.
والقائمة التي أصدرها موقع "هوبر إتش كيو" (Hopper HQ) جمعت أكبر الأسماء في هوليود، ومنهم:
- رونالدو: 1.6 مليون دولار.
- الممثل جونسون: 1.523 مليون دولار.
- المغنية الأميركية أريانا غراندي: 1.510 مليون دولار.
- نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر: 1.494 مليون دولار.
- الممثلة والمغنية سيلينا غوميز: 1.468 مليون دولار.
المصدر : مواقع إلكترونية