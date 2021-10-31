أدرج الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء، اسم محمد الشناوي، حارس النادي الأهلي ومنتخب مصر ضمن القائمة القصيرة لجائزة أفضل حارس في العالم، في حفل ضخم يقام في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني.

وجاء الشناوي في القائمة إلى جانب 19 من كبار الحراس وهم: جيانلويجي دوناروما (إيطاليا)، ومانويل نوير (ألمانيا)، وتيبو كورتوا (بليجكا)، وكاسبر شمايكل (الدنمارك)، وجوردان بيكفورد (إنجلترا).

https://www.iffhs.com/posts/1420

بالإضافة إلى ديفيد دي خيا (إسبانيا)، وإيدرسون (إنجلترا)، وإدوارد ميندي (السنغال)، وإميليانو مارتينيز (الأرجنتين)، ويان أوبلاك (سلوفينيا)، وبيتر جولاتشي (المجر)، وكيلور نافاس (كوستاريكا)، وأليسون (البرازيل)، وأندريه أونانا (الكاميرون).

وجاءت 5 أسماء أخرى ضمن القائمة وهم مات تيرنر (أمريكا)، وأندريه بليك (جامايكا)، وبيدرو جاليز (بيرو)، وجيرمو أوتشوا (المكسيك)، وأمير عبدزاده (إيران).

👏🏻 "أعتقد أن الجميع شاهد الإحترام المتبادل بيننا. بعد المباراة تعانقنا وتصافحنا وتبادلنا القمصان!" 🧤 يتحدّث حارس 🇩🇪 بايرن ميونيخ @FCBayernAr مانويل نوير @Manuel_Neuer عن حارس 🇪🇬 الأهلي @AlAhly محمد الشناوي @Melshenawy وما جرى بعد مواجهة الفريقين بنصف نهائي #كأس_العالم_للأندية! pic.twitter.com/cruVdeyMhh — FIFA.com – عربي (@fifacom_ar) February 11, 2021

واحتفت الجماهير بخطوة الترشيح، مشيرة إلى أنه قدم مستويات كبيرة خلال الفترة الماضية، ويعد واحدا من أبرز حراس المرمى في القارة الأفريقية في الوقت الحالي.

كل خمس دقايق افتح الصورة اتأمل ف الشناوي وتيشرت الاهلي واطلع تاني https://t.co/xUHvf3stpN — 🍭Marshmello🍭 (@Marshmello74_) October 31, 2021

الشناوى العالمى من ضمن أفصل ٢٠ جون على مستوى العالم 💪 — mohamed elkady (@mohamed811142) October 31, 2021

صباح الخير : الشناوي دخل قايمة المرشحين ل احسن حارس في العالم مش دي المشكلة ، المشكلة اني كنت متوقع ده — شب شديد (@muhammedsheded1) October 31, 2021

الشناوي يستاهل

اداء ثابت وامكانيات كبيره🦅 — ԋαɳყ (@hani012ha) October 31, 2021