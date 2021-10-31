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ترشيح الشناوي حارس الأهلي المصري لجائزة الأفضل في العالم

Club World Cup - Third Place Play Off - Al Ahly v Palmeiras
الشناوي يسجد لله شكرا بعد احتلال الأهلي المركز الثالث في كأس العالم للأندية (رويترز)
31/10/2021-|آخر تحديث: 31/10/202112:54 PM (مكة المكرمة)

أدرج الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء، اسم محمد الشناوي، حارس النادي الأهلي ومنتخب مصر ضمن القائمة القصيرة لجائزة أفضل حارس في العالم، في حفل ضخم يقام في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني.

وجاء الشناوي في القائمة إلى جانب 19 من كبار الحراس وهم: جيانلويجي دوناروما (إيطاليا)، ومانويل نوير (ألمانيا)، وتيبو كورتوا (بليجكا)، وكاسبر شمايكل (الدنمارك)، وجوردان بيكفورد (إنجلترا).

https://www.iffhs.com/posts/1420

بالإضافة إلى ديفيد دي خيا (إسبانيا)، وإيدرسون (إنجلترا)، وإدوارد ميندي (السنغال)، وإميليانو مارتينيز (الأرجنتين)، ويان أوبلاك (سلوفينيا)، وبيتر جولاتشي (المجر)، وكيلور نافاس (كوستاريكا)، وأليسون (البرازيل)، وأندريه أونانا (الكاميرون).

وجاءت 5 أسماء أخرى ضمن القائمة وهم مات تيرنر (أمريكا)، وأندريه بليك (جامايكا)، وبيدرو جاليز (بيرو)، وجيرمو أوتشوا (المكسيك)، وأمير عبدزاده (إيران).

واحتفت الجماهير بخطوة الترشيح، مشيرة إلى أنه قدم مستويات كبيرة خلال الفترة الماضية، ويعد واحدا من أبرز حراس المرمى في القارة الأفريقية في الوقت الحالي.

 

 

المصدر : وكالة سند
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