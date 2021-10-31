كشف تقرير صحفي أن المفاوضات بين مسؤولي نادي مانشستر يونايتد ولاعب الفريق بول بوغبا وصلت إلى طريق مسدود لرفض اللاعب الفرنسي تجديد عقده، مما يثير الغموض حول وجهته القادمة.

وذكرت صحيفة "سبورت" (Sport) الإيطالية أن مينو رايولا -وكيل بوغبا- حصل على الضوء الأخضر من اللاعب بعدم التواصل مع النادي الإنجليزي لرغبته في الرحيل إلى فريق يوفنتوس الإيطالي الذي لعب ضمن صفوفه في الفترة من 2012 إلى 2016.

لكن الصحيفة كشفت أن يوفنتوس قد لا يستطيع دفع راتب بوغبا الذي يبلغ 12 مليون يورو في الموسم، وأنه قد يضطر إلى بيع عدد من لاعبيه لتغطية راتبه الكبير بالنسبة للفريق.

ريال مدريد

فيما ذكرت صحف إسبانية أن بوغبا قد يكون صفقة مجانية مثالية لريال مدريد، الذي يغازل اللاعب منذ فترة، لكن تمسك يونايتد به وارتفاع كلفة انتقاله كان يمثل عائقا أمام الملكي، خاصة في ظل الأزمة المالية العالمية للأندية بسبب وباء كورونا.

ولم يخف اللاعب الفرنسي رغبته في الانتقال لريال مدريد تحت قيادة مدربه السابق ومواطنه زين الدين زيدان، بل وشبه ذلك بالحلم في إحدى المرات.

وانتقل بوغبا إلى مانشستر يونايتد من يوفنتوس في 2016 بصفقة قياسية بلغت 105 ملايين يورو وينتهي العقد صيف 2022.