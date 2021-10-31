برشلونة يتعادل مع ألافيس ويواصل ترنحه هذا الموسم

واصل برشلونة ترنحه في الموسم الحالي وسقط في فخ التعادل 1-1 مع ضيفه ديبورتيفو ألافيس في المرحلة الـ12 من المسابقة، لتكون المباراة الثالثة على التوالي للفريق بلا أي انتصار في المسابقة.

وعمق ألافيس محنة برشلونة بالتعادل معه اليوم على ملعب "كامب نو" في برشلونة، علما بأنها المباراة الأولى للفريق الكتالوني بقيادة مديره الفني الجديد سيرجي بارخوان الذي تولى المسؤولية قبل أيام قليلة خلفا للهولندي رونالد كومان.

ورفع "البرسا" رصيده إلى 16 نقطة، ليتقدم إلى المركز التاسع بفارق الأهداف فقط أمام فالنسيا.

وخاض برشلونة مباراة اليوم بحثا عن الفوز بعد هزيمتين متتاليتين أمام ريال مدريد ورايو فايكانو، عجلتا برحيل المدرب كومان.

ولكن ألافيس نجح في حرمان برشلونة من استعادة الانتصارات، بعدما أخفق الفريق الكتالوني في إيجاد الحلول المناسبة الكافية في مواجهة الدفاع المتكتل من الضيوف.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بعد أداء دفاعي منظم من الضيوف، فشل أمامه لاعبو برشلونة في تهديد المرمى بالشكل المطلوب.

وفي الشوط الثاني، تقدم الهولندي ممفيس ديباي للفريق الكتالوني بهدف (49)، وردّ لويس ريوخا بهدف التعادل لألافيس (52).