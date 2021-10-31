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كرة قدم

استبعد المتألق فينيسيوس.. هل يحب تيتي ريال مدريد أكثر من البرازيل؟

LaLiga - Elche v Real Madrid
فينيسيوس سجل هدفين في مرمى إلتشي (رويترز)
31/10/2021

علّقت الصحافة الإسبانية بطريقة ساخرة على استبعاد نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور من تشكيلة المنتخب البرازيلي، التي أعلن عنها مدرب السيليساو، ووصفت صحيفة "ماركا" (MARCA) تيتي بأنه "يحب ريال مدريد أكثر من البرازيل".

واستدعى تيتي مدرب المنتخب البرازيلي اللاعب فيليب كوتينيو للتشكيلة لأول مرة خلال عام، رغم إصابته التي دامت مدة طويلة، واستبعد فينيسيوس رغم تألقه الكبير هذا الموسم مع فريقه ريال مدريد واحتلاله المركز الثاني بقائمة الهدافين في الدوري الإسباني برصيد 7 أهداف خلف زميله بالفريق كريم بنزيمة بهدفين.

وتخوض البرازيل مواجهتين مهمتين أمام كولومبيا والأرجنتين في تصفيات كأس العالم لكرة القدم، لتؤكد حجز مقعدها في المونديال المقرر العام القادم في قطر.

ويرى الخبراء والجماهير أن استبعاد فينيسيوس يصبّ في مصلحة ريال مدريد، لأنه يضمن عدم إرهاق اللاعب بالسفر والمباريات اللاتينية الصعبة والخشنة، كما تقلّ نسبة تعرضه للإصابات في التدريبات بدرجة كبيرة عنها في المباريات الدولية الرسمية.

المصدر : الجزيرة + ماركا
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