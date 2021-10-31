إبراهيموفيتش ينصح مبابي: جرب طعم الدماء وسر على الجمر لتحقق الأفضل

يعد النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب ميلان من أشد المعجبين بالفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، لكن "إبرا" يشعر بأن الشاب الفرنسي يحتاج إلى "خبث وقوة" من أجل الوصول إلى المستوى التالي.

وحث الدولي السويدي مهاجم سان جيرمان على الخروج من منطقة الراحة الخاصة به وإحاطة نفسه بأشخاص يحفزونه بدل المجاملة.

وقال "السلطان" -في حديث صحفي- "أحب مبابي لكنه لا يزال مرتاحا للغاية، سيكون أقوى إذا آذى نفسه؛ يحتاج إلى تجربة طعم الدم والسير على الجمر، وعليه أن يحيط نفسه بأشخاص يخبرونه بأنه ليس أفضل لاعب، وأنه لا تزال لديه أشياء يجب تحسينها".

وحول كيفية الحفاظ على مستواه العالي في سن الـ40، يعزو إبراهيموفيتش ذلك إلى الطريقة التي يعامل بها جسده والتعديلات التي أدخلها على لعبته.

وقال "أريد أن أظهر للجميع أن 40 مجرد رقم، ولا يزال بإمكاني فعل ما يحلو لي.. لا يمكنني اللعب كما فعلت قبل 5 أو 10 سنوات، لكنني أذكى ولدي خبرة أكبر".

وأكد إبراهيموفيتش أنه واثق من أن ميلان يمكن أن يفوز بلقب الدوري الإيطالي إذا كان جميع زملائه يكرسون جهودهم لهذا الهدف.

وقال "نحن (ميلان) يجب أن نؤمن (بالقدرة على الفوز) بالسكوديتو.. ولكي يكون هذا ممكنا عليك العمل، وتقديم التضحيات والإيمان؛ هذه هي الكلمات الرئيسية".

وختم بأنه "من دون هذه الكلمات والإيمان بها، لا يمكنك أن تكون حيث تريد، وهذا يعني أنك لا تصل إلى أهدافك".