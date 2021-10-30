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كرة قدم

هدف خيالي لوهبي الخزري بالدوري الفرنسي.. فيديو يشعل مواقع التواصل

Ligue 1 - Stade Rennes v AS Saint-Etienne
الخزري (يسار) سجل هدف التعادل لسانت إتيان (رويترز)
30/10/2021

شهدت الدقيقة الـ16 من مواجهة ميتز وسانت إيتيان هدفا للنجم التونسي وهبي الخزري سيخلد في تاريخ كرة القدم.

وقصة الهدف الخيالي بدأت عندما قطع الخزري -لاعب سانت إتيان- الكرة من منطقة جزاء فريقه، وسار بها إلى قبل دائرة منتصف الملعب، فرأى الجزائري ألكسندر أوكيدجا -حارس ميتز- متقدما عن مرماه، وسدد عن بعد نحو 70 مترا لتسكن الكرة في الملعب ويدخل الحارس أوكيدجا معها.

ورغم الهدف الرائع فإن ميتز وسانت إيتيان واصلا ترنحهما في البطولة الفرنسية اليوم السبت بتعادلهما 1-1 معا اليوم في المرحلة الـ12 من المسابقة.

ورفع ميتز رصيده إلى 7 نقاط في المركز الـ18 بفارق نقطة واحدة أمام ستاد بريست الذي تراجع إلى المركز الـ19 قبل الأخير، كما رفع سانت إيتيان رصيده إلى 6 نقاط في المركز الأخير.

وتقدم "فريدج بولاية" بهدف لميتز (9)، وردّ الضيوف بهدف التعادل عن طريق الخزري (16).

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي + وكالات

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