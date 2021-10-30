Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
كرة قدم

هالاند ولعنة الإصابات.. هل بدأ المسلسل؟

Champions League - Group C - Ajax Amsterdam v Borussia Dortmund
سجل هالاند -الذي أصيب في التمارين قبل أيام- 11 هدفًا في 8 مباريات في الموسم الجاري (رويترز)
30/10/2021

لم يتضح بعد الموعد الذي يمكن أن يعود فيه إيرلينغ هالاند نجم فريق نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم إلى الملاعب.

وفي تصريحات لمحطة "سكاي الرياضية"، قال المدير الرياضي للنادي ميخائيل تسورك اليوم السبت إنه يأمل أن يعود هداف الفريق إلى الملاعب قبل نهاية العام، و"لكن الأمر قد يستغرق بضعة أسابيع".

يذكر أن هالاند (21 عاما) -المصاب في العضلات القابضة بالفخذ- موجود حاليا بين أسرته في النرويج.

وكتب منشورا على حسابه الرسمي في إنستغرام جاء فيه "حان الوقت للتركيز على التعافي، سأعود أقوى".

وسجل هالاند -الذي أصيب في التمارين قبل أيام- 11 هدفًا في 8 مباريات في الموسم الجاري.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

Benzema - Lewandowski - Haaland

ليفاندوفسكي يتوج بجائزة الحذاء الذهبي وبنزيمة يتفوق عليه وعلى هالاند

توج البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم بجائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في أوروبا خلال الموسم الماضي، في الوقت الذي يتفوق عليه النجم الفرنسي كريم بنزيمة هذا الموسم.    

Published On 21/9/2021
Borussia Dortmund v 1. FC Union Berlin - Bundesliga

الإعصار هالاند يتفوق على ليفاندوفسكي

لا تمر مباراة إلا ويضع فيها المهاجم النرويجي إرلينغ هالاند بصمته بهز شباك المنافسين ببراعة شديدة، حتى فاقت أهدافه عدد المباريات التي لعبها مع فريقه بروسيا دورتموند، وتفوق على روبرت ليفاندوفسكي.

Published On 19/9/2021
المزيد من كرة قدم

بالفيديو- استبعد المتألق فينيسيوس.. هل يحب تيتي ريال مدريد أكثر من البرازيل؟

LaLiga - Elche v Real Madrid

العودة إلى يوفنتوس أو حلم ريال مدريد.. بوغبا يرفض تجديد عقده مع مانشستر يونايتد

Premier League - Manchester United v Newcastle United

قطر تطلق مبادرة لتنمية قدرات اللاعبين الشباب على هامش كأس العرب 2021

بالفيديو.. ترشيح حارس مرمى مصري لجائزة الأفضل في العالم

Club World Cup - Third Place Play Off - Al Ahly v Palmeiras
الأكثر قراءة

كاتب بريطاني يتساءل: أين حميدتي؟

غضب من تصريحات حميدتي

ارتفاع عدد القتلى.. الأمم المتحدة تبحث سبل الوساطة مع حمدوك ودعوات لإضراب عام بقطاع التعليم

قرداحي "يتشاور" لاتخاذ قراره.. عون يؤكد حرصه على علاقات أفضل مع السعودية وواشنطن تجري اتصالات مع الرياض

عاصفة غيرت وجه التاريخ.. مارتن لوثر وكواليس الإصلاح ونشأة البروتستانتية