هالاند ولعنة الإصابات.. هل بدأ المسلسل؟

لم يتضح بعد الموعد الذي يمكن أن يعود فيه إيرلينغ هالاند نجم فريق نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم إلى الملاعب.

وفي تصريحات لمحطة "سكاي الرياضية"، قال المدير الرياضي للنادي ميخائيل تسورك اليوم السبت إنه يأمل أن يعود هداف الفريق إلى الملاعب قبل نهاية العام، و"لكن الأمر قد يستغرق بضعة أسابيع".

يذكر أن هالاند (21 عاما) -المصاب في العضلات القابضة بالفخذ- موجود حاليا بين أسرته في النرويج.

وكتب منشورا على حسابه الرسمي في إنستغرام جاء فيه "حان الوقت للتركيز على التعافي، سأعود أقوى".

وسجل هالاند -الذي أصيب في التمارين قبل أيام- 11 هدفًا في 8 مباريات في الموسم الجاري.