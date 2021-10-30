أكد نادي السد بطل الدوري القطري لكرة القدم، أن مدربه الإسباني تشافي هيرنانديز نجم برشلونة السابق، يرتبط مع النادي بعقد يمتد لموسمين، وذلك ردا على إعلان رئيس برشلونة أنه يتفاوض مع تشافي، وتأكيد الصحافة الإسبانية أنه المدرب القادم لبرشلونة.

وقال نادي السد في تغريدة عبر حسابه على تويتر، إن تشافي في قمة تركيزه لخوض مباريات الفريق القادمة للحفاظ على صدارة الدوري واللقب، وهو قريب مما قاله النجم الإسباني في مؤتمر صحفي أمس الخميس.

تفاعلاً مع ماهو متداول فالايام السابقة تؤكد إدارة #السد ان تشافي مرتبط بعقد يمتد لموسمين مع النادي وهو في قمة تركيزه لخوض مباريات الفريق القادمة للحفاظ على صدارة الدوري و اللقب.#دائما_مع_السد pic.twitter.com/GWpDvkk7rX — 🏆 #76 Al Sadd SC | نادي السد (@AlsaddSC) October 29, 2021

وأقال برشلونة مدربه رونالد كومان، بعد الهزيمة 0-1 أمام رايو فايكانو الأربعاء الماضي، وعين مكانه سيرغي بارجوان مدربا مؤقتا.

السد يرد على لابورتا

وفي مؤتمر صحفي لتقديم بارجوان، اليوم الجمعة، كشف خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، أن المحادثات مع تشافي وصلت إلى مرحلة متقدمة لكن لم يتم التوصل لاتفاق بين الطرفين بعد، مؤكدا أنه سيصبح مدرب برشلونة يوما ما، ويبدو أن هذه التصريحات استدعت رد السد الذي لزم الصمت خلال اليومين الماضيين.

وذكر أحد الصحفيين بجريدة "سبورت" (Sport) الكتالونية -في حديث مع الجزيرة- أن قرار تعيين تشافي مدربا لبرشلونة قد اتخذ بالفعل، لكن تعاقد المدرب مع نادي السد حتى 2023 يؤخر الإعلان، حيث يريد أن يترك قطر بعلاقات جيدة وأثر طيب، وسيعلن عنه بعد مباراة فريقي السد والدحيل بالدوري القطري.