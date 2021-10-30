Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
كرة قدم

السد القطري يرد على شائعات انتقال تشافي لتدريب برشلونة

Former FC Barcelona player Xavi Hernandez wears his new Al-Sadd club jersey during a press conference in Doha, Qatar, 11 June 2015. The 35-year-old Xavi has signed a two-year contract.
تشافي مثل السد كلاعب قبل أن يتولى تدريب الفريق (الأوروبية)
29/10/2021-|آخر تحديث: 30/10/202112:59 AM (مكة المكرمة)

أكد نادي السد بطل الدوري القطري لكرة القدم، أن مدربه الإسباني تشافي هيرنانديز نجم برشلونة السابق، يرتبط مع النادي بعقد يمتد لموسمين، وذلك ردا على إعلان رئيس برشلونة أنه يتفاوض مع تشافي، وتأكيد الصحافة الإسبانية أنه المدرب القادم لبرشلونة.

وقال نادي السد في تغريدة عبر حسابه على تويتر، إن تشافي في قمة تركيزه لخوض مباريات الفريق القادمة للحفاظ على صدارة الدوري واللقب، وهو قريب مما قاله النجم الإسباني في مؤتمر صحفي أمس الخميس.

وأقال برشلونة مدربه رونالد كومان، بعد الهزيمة 0-1 أمام رايو فايكانو الأربعاء الماضي، وعين مكانه سيرغي بارجوان مدربا مؤقتا.

السد يرد على لابورتا

وفي مؤتمر صحفي لتقديم بارجوان، اليوم الجمعة، كشف خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، أن المحادثات مع تشافي وصلت إلى مرحلة متقدمة لكن لم يتم التوصل لاتفاق بين الطرفين بعد، مؤكدا أنه سيصبح مدرب برشلونة يوما ما، ويبدو أن هذه التصريحات استدعت رد السد الذي لزم الصمت خلال اليومين الماضيين.

وذكر أحد الصحفيين بجريدة "سبورت" (Sport) الكتالونية -في حديث مع الجزيرة- أن قرار تعيين تشافي مدربا لبرشلونة قد اتخذ بالفعل، لكن تعاقد المدرب مع نادي السد حتى 2023 يؤخر الإعلان، حيث يريد أن يترك قطر بعلاقات جيدة وأثر طيب، وسيعلن عنه بعد مباراة فريقي السد والدحيل بالدوري القطري.

المصدر : الجزيرة + وكالة سند
المزيد من كرة قدم

دي ماريا يتألق وإصابة ميسي بفوز صعب لسان جيرمان على حامل لقب الدوري الفرنسي

Ligue 1 - Paris St Germain v Lille

استدعاء كوتينيو المصاب وتجاهل فينيسيوس المتألق.. تشكيلة غريبة للبرازيل قبل التأهل لمونديال قطر 2022

Brazil v Argentina - FIFA World Cup 2022 Qatar Qualifier

“لا تغضبوهم”.. فريق ألماني يعبر عن خوفه من مواجهة بايرن ميونخ بعد هزيمته التاريخية بخماسية

DFB Cup - Second Round - Borussia Moenchengladbach v Bayern Munich

بالفيديو.. رئيس برشلونة: تأخرنا في إقالة كومان وتشافي سيدرب الفريق لا محالة

كومان ولابورتا (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

تزايد الضغوط لاستقالة قرداحي.. الكويت تنضم للسعودية والبحرين بطلب مغادرة السفير اللبناني وأبو الغيط يدعو لرأب الصدع

بينها دولة عربية.. تعرف على الملاذات الضريبية الأكثر شهرة بين الأثرياء

الأمريكيون الأثرياء يخفون مبالغ كبيرة من الدخل عن دائرة الإيرادات الداخلية.. هناك علاج بسيط لذلك

رفضا لقرارات قائد الجيش السوداني.. انطلاق “مليونية 30 أكتوبر” بالخرطوم والبرهان يتعهد بعدم التعرض لها ما دامت سلمية

توظيف أوكرانيا “بيرقدار” التركية.. هل تعيد سيناريو “قره باغ” في “دونباس”؟

ميدان - الدرونز التركية "بيرقدار تي بي 2"