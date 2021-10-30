كريم أديمي.. موهوب يخطب ودّه كبار أوروبا

كريم أديمي اسم ستعتاد على سماعه جماهير كرة القدم، وينتقل قريبا إلى إحدى البطولات الأوروبية الكبرى، لأن كثيرا من الفرق الكبيرة في أوروبا تخطب وده.

ومن هذه الفرق دورتموند الذي تهرب المدير الرياضي للنادي ميخائيل تسورك من الرد على سؤال بشأن ما إذا كان دورتموند أجرى محادثات مع الدولي الألماني أديمي، لاعب نادي ريد بول سالزبورغ النمساوي.

وقال تسورك "ربما يتعين أن تراجعوا معلوماتكم، فأنا لا أصرح لكم أمام الكاميرا مع من نجري محادثات ومتى وأين وكيف. كريم أديمي لاعب جيد، وهذا ليس سرا".

ويستمر عقد أديمي مع النادي النمساوي حتى نهاية يونيو/حزيران 2024.

وحسب معلومات صحفية، يعتقد أن نادي بايرن ميونخ أجرى قبل مدة وجيزة جولة مفاوضات مع مدير أعمال أديمي ووالده.

يذكر أن أندية لايبزيغ ودورتموند وليفربول، إلى جانب البايرن، تسعى إلى ضم أديمي (19 عاما)، وذكرت تقارير صحفية أن هناك عروضا محددة لتبادل لاعبين مقابل الحصول على خدمات هداف الدوري النمساوي والذي سجل 3 أهداف وصنع أخرى في 3 مباريات لعبها هذا الموسم.

وأفادت معلومات صحفية بأن أديمي -المولود في ميونخ وينحدر من أصول نيجيرية- يريد الانتقال إلى الدوري الألماني.

ويُعتقد أن رحيله عن النادي النمساوي في حكم المؤكد، وتردد أن قيمة فسخ عقده مع النادي النمساوي تتراوح بين 30 و40 مليون يورو، في حين أن قيمته السوقية لا تتجاوز 20 مليون يورو.