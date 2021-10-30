فينيسيوس يقود ريال مدريد للفوز على إلتشي وصدارة الليغا

سجل المهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور هدفين ليقود فريقه ريال مدريد إلى فوز صعب وثمين 2-1 على مضيفه إلتشي، اليوم السبت، في المرحلة الـ12 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ومنح فينيسيوس الريال 3 نقاط غالية في مواجهة إلتشي العنيد رغم غياب المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة عن تشكيلة الريال، بعدما فضل الإيطالي كارلو أنشيلوتي -المدير الفني للريال- منحه بعض الراحة استعدادا للارتباطات المقبلة.

ورفع الريال رصيده إلى 24 نقطة لينتزع صدارة جدول المسابقة بفارق الأهداف فقط أمام ريال سوسييداد، وتجمد رصيده عند 10 نقاط بعدما مني بالهزيمة الثالثة مقابل تعادل واحد في آخر 4 مباريات خاضها بالمسابقة.

وأنهى الريال الشوط الأول لمصلحته بهدف نظيف سجله فينيسيوس (22)، ثم أضاف البرازيلي الشاب الهدف الثاني للفريق (73) ليرفع رصيده إلى 7 أهداف في الدوري الإسباني هذا الموسم ويحتل المركز الثاني في قائمة هدافي المسابقة بفارق هدفين فقط خلف بنزيمة.

وسجل البديل بيري ميلا الهدف الوحيد لإلتشي (86)، في حين شهدت الدقيقة الـ64 طرد زميله راؤول غوتي لنيله الإنذار الثاني في المباراة.