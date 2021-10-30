صحيفة إسبانية: تدريب تشافي لبرشلونة مسألة أيام

أيام أو حتى ساعات تفصل الإسباني تشافي هيرنانديز -مدرب السد القطري- عن الرحيل عن فريقه، ومن المقرر أن يصبح مدرب برشلونة الجديد، فالمحادثات بين الطرفين تسير حاليًّا على المسار الصحيح، حسب صحيفة "ماركا" (Marca) الإسبانية.

وتشافي هو الهدف الأول لبرشلونة ليحلّ محل رونالد كومان الذي أقالة "البلوغرانا" -أمس الأربعاء- بعد هزيمة الفريق خارج أرضه أمام رايو فايكانو في الليغا.

ونقلت "ماركا" عن مصادر قطرية أنه "لن تكون هناك مشكلة"، في ما يتعلق بالمحادثات بين الأطراف الثلاثة.

فعلاقة تشافي بإدارة الفريق القطري ممتازة، إذ فاز القائد السابق للبرسا بـ4 ألقاب وهو لاعب، و7 أخرى وهو مدرب، منذ انضمامه إلى السد في 2015.

في غضون ذلك، حطم السد مع تشافي الرقم القياسي لسلسة المباريات التي تجنب فيها الخسارة، إذ خاض 34 مباراة من دون أن يخسر، ويسعى لتحقيق الرقم القياسي لدوري نجوم قطر بـ41 مباراة من دون هزيمة، الذي سجله الدحيل في 2018.

وكانت "ماركا" كشفت -في وقت سابق- أن علاقة تشافي الخاصة مع السد ستؤدي إلى تجاوز عقده معه الذي ينتهي عام 2022، وحتى البند الجزائي لكسر هذا العقد.