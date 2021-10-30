Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
كرة قدم

دي ماريا يتألق وإصابة ميسي بفوز صعب لسان جيرمان على حامل لقب الدوري الفرنسي

Ligue 1 - Paris St Germain v Lille
دي ماريا يحتفل بهدف فوز سان جيرمان (رويترز)
29/10/2021-|آخر تحديث: 30/10/202101:13 AM (مكة المكرمة)

قاد أنخيل دي ماريا فريقه باريس سان جيرمان للفوز 2-1 على ضيفه ليل حامل لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم بعدما صنع الهدف الأول وسجل الثاني عقب خروج ليونيل ميسي للإصابة اليوم الجمعة.

وفي غياب كيليان مبابي الذي يعاني من المرض، تألق دي ماريا طوال المباراة وصنع هدف التعادل لزميله ماركينيوس، بعدما سجل جوناثان ديفيد هدف ليل الوحيد، قبل أن يحرز الدولي الأرجنتيني هدف
الفوز قبل دقيقتين من النهاية.

وبعد مغادرة ميسي الملعب في بداية الشوط الثاني بسبب مشكلة عضلية،‭‬ تألق الجناح الأرجنتيني ليرفع رصيد نادي العاصمة إلى 31 نقطة من 12 مباراة، متقدما بفارق 10 نقاط كاملة على لانس صاحب المركز الثاني.

ويحتل ليل، الذي كان يستحق أفضل من ذلك بعد أداء مقنع في الشوط الأول، المركز 11 برصيد 15 نقطة.

وسنحت عدة فرص للفريقين في شوط أول ممتع، لكن ليل أظهر المزيد من القوة وأجبر الحارس جيانلويجي دوناروما على التصدي لفرصة خطيرة من بوراك يلماز في الدقيقة الأولى.

ونجح ليل، الذي بدا كالفريق الذي هيمن على الدوري الموسم الماضي، في هز الشباك في الدقيقة 31 عندما تابع ديفيد بقدمه اليمنى تمريرة عرضية من يلماز ليضع الكرة في سقف المرمى من مدى قريب.

إصابة ميسي

وغادر ميسي، الذي لم يسجل في 5 مباريات بالدوري مع سان جيرمان، بعد دقيقة واحدة من بداية الشوط الثاني، ليحل محله مواطنه ماورو إيكاردي، حيث بدا أنه لا يزال يعاني من مشكلة عضلية أجبرته
على الغياب عن تدريب أمس.

واقترب ليل من مضاعفة النتيجة عبر ديفيد، لكن دوناروما أنقذ مرماه ببراعة مرة أخرى ليحافظ على بقاء فريقه في المباراة.

وتألق الحارس الإيطالي مرة أخرى ليبعد تسديدة من يلماز قبل مرور ساعة من البداية بقليل.

لكن دي ماريا ونيمار شكلا خطورة على مرمى الضيوف مع بداية سان جيرمان في زيادة الضغط الذي أسفر عن هدف التعادل في الدقيقة 74، عندما حول ماركينيوس تمريرة عرضية من دي ماريا بتسديدة مباشرة في المرمى ليجعل النتيجة 1-1.

وكاد سان جيرمان يسجل هدف الفوز بعدها بـ5 دقائق، لكن إيفو جربيتش تصدى بقدمه اليمنى لتسديدة منخفضة من إيكاردي.

وجاء هدف الفوز بعدها بقليل عندما وضع دي ماريا الكرة بهدوء في مرمى جربيتش بعد تمريرة قصيرة ومنخفضة من نيمار داخل منطقة الجزاء.

المصدر : رويترز
المزيد من كرة قدم

بعد إعلان لابورتا.. السد القطري يرد على شائعات انتقال تشافي لتدريب برشلونة

Former FC Barcelona player Xavi Hernandez wears his new Al-Sadd club jersey during a press conference in Doha, Qatar, 11 June 2015. The 35-year-old Xavi has signed a two-year contract.

استدعاء كوتينيو المصاب وتجاهل فينيسيوس المتألق.. تشكيلة غريبة للبرازيل قبل التأهل لمونديال قطر 2022

Brazil v Argentina - FIFA World Cup 2022 Qatar Qualifier

“لا تغضبوهم”.. فريق ألماني يعبر عن خوفه من مواجهة بايرن ميونخ بعد هزيمته التاريخية بخماسية

DFB Cup - Second Round - Borussia Moenchengladbach v Bayern Munich

بالفيديو.. رئيس برشلونة: تأخرنا في إقالة كومان وتشافي سيدرب الفريق لا محالة

كومان ولابورتا (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

تزايد الضغوط لاستقالة قرداحي.. الكويت تنضم للسعودية والبحرين بطلب مغادرة السفير اللبناني وأبو الغيط يدعو لرأب الصدع

بينها دولة عربية.. تعرف على الملاذات الضريبية الأكثر شهرة بين الأثرياء

الأمريكيون الأثرياء يخفون مبالغ كبيرة من الدخل عن دائرة الإيرادات الداخلية.. هناك علاج بسيط لذلك

رفضا لقرارات قائد الجيش السوداني.. انطلاق “مليونية 30 أكتوبر” بالخرطوم والبرهان يتعهد بعدم التعرض لها ما دامت سلمية

توظيف أوكرانيا “بيرقدار” التركية.. هل تعيد سيناريو “قره باغ” في “دونباس”؟

ميدان - الدرونز التركية "بيرقدار تي بي 2"