دي ماريا يتألق وإصابة ميسي بفوز صعب لسان جيرمان على حامل لقب الدوري الفرنسي

قاد أنخيل دي ماريا فريقه باريس سان جيرمان للفوز 2-1 على ضيفه ليل حامل لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم بعدما صنع الهدف الأول وسجل الثاني عقب خروج ليونيل ميسي للإصابة اليوم الجمعة.

وفي غياب كيليان مبابي الذي يعاني من المرض، تألق دي ماريا طوال المباراة وصنع هدف التعادل لزميله ماركينيوس، بعدما سجل جوناثان ديفيد هدف ليل الوحيد، قبل أن يحرز الدولي الأرجنتيني هدف

الفوز قبل دقيقتين من النهاية.

وبعد مغادرة ميسي الملعب في بداية الشوط الثاني بسبب مشكلة عضلية،‭‬ تألق الجناح الأرجنتيني ليرفع رصيد نادي العاصمة إلى 31 نقطة من 12 مباراة، متقدما بفارق 10 نقاط كاملة على لانس صاحب المركز الثاني.

ويحتل ليل، الذي كان يستحق أفضل من ذلك بعد أداء مقنع في الشوط الأول، المركز 11 برصيد 15 نقطة.

وسنحت عدة فرص للفريقين في شوط أول ممتع، لكن ليل أظهر المزيد من القوة وأجبر الحارس جيانلويجي دوناروما على التصدي لفرصة خطيرة من بوراك يلماز في الدقيقة الأولى.

ونجح ليل، الذي بدا كالفريق الذي هيمن على الدوري الموسم الماضي، في هز الشباك في الدقيقة 31 عندما تابع ديفيد بقدمه اليمنى تمريرة عرضية من يلماز ليضع الكرة في سقف المرمى من مدى قريب.

The reason of Messi’s substitution.

He really was injured 😔

pic.twitter.com/wJf5fLDBEH

— Ziad is in less pain  (@Ziad_EJ) October 29, 2021