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رونالدو يسجل هدفا ويصنع آخر ويعيد الروح لمانشستر يونايتد

Tottenham Hotspur v Manchester United - Premier League
رونالدو (يسار) وكافاني سجلا الهدفين الأول والثاني لمان يونايتد على الترتيب (غيتي)
30/10/2021-|آخر تحديث: 30/10/202109:44 PM (مكة المكرمة)

سجل المهاجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو هدفا وصنع آخر، ليقود فريقه مانشستر يونايتد إلى استعادة اتزانه في الدوري الإنجليزي لكرة القدم بفوز كبير ومستحق بثلاثية نظيفة على مضيفه توتنهام، اليوم السبت، في المرحلة العاشرة من المسابقة.

ويأتي هذا الانتصار بعد هزيمتين متتاليتين في المسابقة، منهما الهزيمة الثقيلة بخماسية نظيفة أمام ليفربول في المرحلة الماضية، محققا فوزه الأول في آخر 5 مباريات خاضها بالمسابقة؛ ليرفع رصيده إلى 17 نقطة ويتقدم إلى المركز الخامس بفارق الأهداف فقط خلف ويستهام وأمام أرسنال.

وتجمد رصيد توتنهام عند 15 نقطة، وتراجع إلى المركز الثامن بعدما مني بالهزيمة الثانية على التوالي في المسابقة وهي الخامسة مقابل 5 انتصارات في 10 مباريات خاضها بالمسابقة حتى الآن.

وأنهى مانشستر يونايتد الشوط الأول لمصلحته بهدف نظيف سجله رونالدو (39)، ثم أضاف إدينسون كافاني الهدف الثاني من صناعة "الدون" (64)، قبل أن يختتم البديل ماركوس راشفورد التسجيل في المباراة بالهدف الثالث (86).

المصدر : وكالات

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