تشلسي يحلق وليفربول يتعثر ومانشستر سيتي يخسر.. جولة مثيرة بالبريميرليغ

عرقل برايتون تقدم ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، وانتزع تعادلا ثمينا 2-2 معه اليوم السبت في المرحلة العاشرة من المسابقة، والتي شهدت أيضا فوز تشلسي على مضيفه نيوكاسل بثلاثية نظيفة، وخسارة مانشستر سيتي أمام ضيفه كريستال بالاس بهدفين نظيفين.

وعلى ملعب "آنفيلد"، فشل ليفربول في اجتياز اختبار مهم في مواجهة برايتون، وسقط في فخ التعادل 2-2 ليرفع رصيده إلى 22 نقطة، مقابل 16 نقطة لبرايتون.

وتقدم ليفربول بهدفين سجلهما جوردان هيندرسون (4) والسنغالي ساديو ماني (24)، ولكن برايتون عاد من بعيد وانتزع التعادل بهدفين سجلهما الزامبي إينوك مويبو (41) والبلجيكي لياندرو تروسارد (65)، ليكون التعادل الرابع لليفربول مقابل 6 انتصارات في المسابقة هذا الموسم.

وعلى ملعب "الاتحاد" في مانشستر، حرم كريستال بالاس المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا من الاحتفال بالمباراة رقم 200 له على رأس القيادة الفنية لفريق مانشستر سيتي وتغلب على صاحب الأرض بهدفين دون رد.

وشكلت الهزيمة صدمة جديدة لمانشستر سيتي بعدما ودع الفريق بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية يوم الأربعاء الماضي بالهزيمة أمام ويستهام بركلات الترجيح.

وسجل الإيفواري ويلفريد زاها الهدف الأول لكريستال بالاس (6)، ثم أضاف كونور كالاغر الهدف الثاني (88) ليحقق كريستال بالاس الفوز الأول له في آخر 6 مباريات خاضها بالمسابقة.

وشهدت نهاية الشوط الأول، طرد إيمريك لابورت لاعب مانشستر سيتي.

ورفع كريستال بالاس رصيده إلى 12 نقطة، وتجمد رصيد مانشستر سيتي عند 20 نقطة.

وواصل تشلسي تربعه منفردا على صدارة جدول المسابقة بالفوز الكبير على مضيفه نيوكاسل بثلاثة أهداف نظيفة سجلها رييس جيمس (65 و77) وجورجينهو (81 من ضربة جزاء).

ورفع تشلسي رصيده إلى 25 نقطة بفارق 3 نقاط أمام ليفربول، وتجمد رصيد نيوكاسل عند 4 نقاط في المركز الـ19 قبل الأخير حيث مُني اليوم السبت بالهزيمة السادسة له مقابل 4 تعادلات، في حين لا يزال سجله خاليا من الانتصارات في المسابقة هذا الموسم.