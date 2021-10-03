هل يمكن أن يتولى أنشيلوتي تدريب برشلونة؟

قال كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم إنه يستبعد احتمال توليه تدريب برشلونة، الغريم التقليدي لريال مدريد.

ويعاني الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة من ضغوط الوقت الحالي، وقد صرح غوتي نجم ريال مدريد السابق بأنه لا يمانع في العمل مدربا في برشلونة.

ولمع نجم غوتي في قطاع الشباب بنادي ريال مدريد عام 1995 وواصل التطور حتى أصبح قائدا للفريق الأول، وتوج معه بلقب الدوري 5 مرات، دوري أبطال أوروبا 3 مرات، ضمن العديد من الألقاب، قبل أن يرحل عن الفريق عام 2010.

وعاد لاعب خط وسط المنتخب الإسباني السابق غوتي (44 عاما) إلى النادي الملكي مدربا لفريق الشباب بين عامي 2013 و2018.

وقال أنشيلوتي، الذي يتولى حاليا تدريب ريال مدريد للمرة الثانية، إنه يستبعد احتمالية قيامه بتدريب برشلونة.

وقال أنشيلوتي في تصريحاته للصحفيين قبل المواجهة المرتقبة مع مضيفه إسبانيول اليوم الأحد "مع كل الاحترام لناد عظيم مثل برشلونة، لا يمكنني ذلك".

وأضاف "لا يمكنني أن أعارض. تاريخي يقول إنني مدرب ريال مدريد. لا يمكنني أن أعارض هذا. مع كل الاحترام لهذا النادي العظيم".